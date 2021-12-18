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Телеведущая Ксения Бородина показала плоский живот в танце перед зеркалом

Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина показала плоский живот в танце перед зеркалом
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 18 декабря. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина похвасталась перед поклонниками стройной фигурой. Знаменитость показала, как танцует перед зеркалом с оголенным животом.

Бородина опубликовала новое видео в Instagram Stories. На нем она позирует в розовых велосипедках и черной футболке, снимая себя на камеру смартфона в зеркале. На заднем фоне можно услышать кавер группы «Моя Мишель» на трек «Гостей из будущего» «Зима в сердце».

В ролике телеведущая плавно двигается под музыку, покачивая бедрами. Блогер завязала футболку под грудью, чтобы зрители могли разглядеть ее плоский живот. Кроме того, знаменитость подняла рукав в танце, демонстрируя изящное плечо.

Телеведущая Ксения Бородина показала плоский живот в танце перед зеркалом
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Ранее Ксения Бородина прокомментировала новость о свадьбе ее коллеги по «Дому-2» Ольги Орловой. Она сообщила, что узнала о предложении одной из первых.

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дом-2 бородина знаменитости
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