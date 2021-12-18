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Пушков: переговоры по гарантиям безопасности должны вести только Россия и США

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 17:44
Политика
Пушков: переговоры по гарантиям безопасности должны вести только Россия и США
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 18 декабря. Переговоры о гарантиях безопасности должны вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что страны Восточной и Северной Европы потребовали места за столом переговоров по гарантиям безопасности. Однако им это участие нужно только для того, чтобы сорвать заключение договоренностей.

«По этой причине основные переговоры о гарантиях безопасности должны вестись между Россией и США, как в свое время переговоры о Договоре об РСМД. У стран Восточной и Северной Европы нет ударного потенциала, способного угрожать России, у США такой потенциал есть. По этой причине, как показывает история отношений между США и Россией, лишь от них зависит перспектива таких договоренностей, которые укрепят их взаимную безопасность», — написал политик.

Алексей Пушков подчеркнул, что если Москва и Вашингтон сумеют заключить соответствующие договоренности, то соглашение с НАТО не потребуется, поскольку оно будет бессмысленным.

Сенатор Пушков ранее указал на подготовку Североатлантическим альянсом войны с Москвой. По его словам, об этом говорит выход НАТО на протяженную границу с Россией с помощью Украины.

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Все новости / Политика / Пушков: переговоры по гарантиям безопасности должны вести только Россия и США
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