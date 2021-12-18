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Сотни отпечатков лап динозавров обнаружили польские палеонтологи

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 18:56
Видео

Следы древних ящеров были найдены в местности Борковицы во время добычи глины. Артефакты помогут изучить образ жизни вымерших гигантов, а также узнать о состоянии экосистемы Польши несколько миллионов лет назад.

Окаменелости находятся в идеальном состоянии. Они принадлежат как минимум семи разным видам динозавров, которые когда-то обитали на территории страны.

«Мы можем больше узнать о ранней истории эволюции динозавров. Мы найдем предков знаменитых динозавров таких, как Стегрезавр и Тирекс. У нас есть следы как травоядных, так и хищных видов. Уникальное качество следов позволит провести очень точный анатомический анализ их ступней и поведения», — рассказал член Национального геологического института Варшавы Гжегож Пьенковски.

По словам профессора, самый большой след достигает 40 сантиметров в длину. По нему можно рассмотреть узор чешуйчатой кожи динозавра. Найденные отпечатки помогут установить некоторые привычки и даже образ жизни древних гигантов.

«Находка поможет нам зафиксировать не только отдельные следы, но и движения динозавров. Мы сможем изучить их скорость и направление.  Также увидим, кто спал или сидел на земле. Реконструкцию событий древнего мира теперь можно сравнить с просмотром фильма», — восхищен Пьенковски.

Также на месте раскопок в Борковицах были обнаружены фрагменты костей других животных и рыб, которыми возможно питались динозавры. Это позволит подробнее узнать о состоянии экосистемы региона миллионы лет назад.

 

 

 

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