Донбасс, 18 декабря. Армия ДНР предотвратила теракт в Донецке. Украинские силовики сбросили взрывное устройство на здание пожарной части в Горловке. Киев ввел в зону ООС более 100 единиц техники и вооружений. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска дважды открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики на горловском направлении обороны. Под обстрел попали два поселка — Гольмовский и Доломитное. Стрельба велась из автоматических станковых гранатометов. Разрушений и жертв среди мирного населения не зафиксировано. В Луганской Народной Республике минувшие сутки прошли без обстрелов.

Днем в пятницу солдаты Киева из состава 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесли удар по зданию пожарной части №43 в пригороде Горловки — поселке Гольмовский. На здание было сброшено самодельное взрывное устройство. Пожарные вовремя ликвидировали возникшее из-за взрыва возгорание, никто не пострадал.

Защитники республики, понимая, что может последовать еще удар по гражданским объектам, открыли огонь по району, откуда противник запустил беспилотник. Украинские силовики понесли потери, их состав и численность уточняются. Оборонное ведомство ДНР еще раз обратилось к военнослужащим ВСУ с требованием отказаться от выполнения преступных приказов. В противном случае дончане будут жестко пресекать подобные действия противника, заявили в Народной милиции.

Армия ДНР предотвратила теракт

Важно отметить, что киевские силовики больше, чем в прошлый год, наносят удары с воздуха по объектам гражданской инфраструктуры. Основные объекты атак — гражданские сооружения и учреждения, а также места массового скопления людей.

В управлении Народной милиции ДНР сообщили о предотвращении подразделениями радиоэлектронной борьбы очередного теракта. Защитники республики вовремя обнаружили и принудительно посадили беспилотник, принадлежащий 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, который вел разведку северо-западных районов Донецка. Сбор информации проводился украинцами для определения целей для нанесения ударов.

Федеральное агентство новостей /

Киев завел в зону ООС более 100 единиц техники и вооружений

Более сотни единиц тяжелой техники и систем вооружений разместили украинские войска в более чем 20 населенных пунктах Донбасса за прошедшую неделю, свидетельствуют сводные данные Донецка и Луганска. Разведка ЛНР выявила 23 единицы техники противника, размещенной в жилых районах прифронтовых населенных пунктов области: это бронированная техника, зенитные ракетные комплексы и другие вооружения. Также ОБСЕ сообщает о прибытии на железнодорожную станцию Рубежное 30 штук 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».

В Донецкой области армия Киева разместила 78 единиц вооружения и военной техники в минувшую неделю: танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, зенитные установки и зенитно-ракетные комплексы. Также на ж/д станции Красноармейск замечено 20 танков Т-80 и Т-64, а на станции Зачатовка — 17 танков модификации Т-80.

ОБСЕ под давлением ВСУ

17 раз за прошедшую неделю беспилотники ОБСЕ подвергались воздействию систем радиоэлектронной борьбы украинской армии, свидетельствуют сводные данные армейских корпусов ДНР и ЛНР. Преимущественно мероприятия проводились киевскими силовиками в Донецкой области на северных участках линии боевого соприкосновения. В Луганской области ВСУ проводили подавление сигналов и каналов управления БПЛА ОБСЕ к северу от столицы республики.

Кроме того, зафиксировано два факта ведения огня из стрелкового оружия по аппаратам миссии, которые выполняли задачи по ведению мониторинга соблюдения сторонами конфликта Минских соглашений. Огонь велся с позиций 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе поселка Лобачево в Луганской области и военными 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки Донецкой области.