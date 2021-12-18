Депутат Рады Арьев раскритиковал Зеленского за неспособность обеспечить ВСУ дизтопливом

Киев, 18 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за неспособность обеспечить армию дизельным топливом.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины обеспечены необходимым для тяжелой техники топливом лишь на 17%. Арьев выразил уверенность, что эта ситуация свидетельствует о нежелании Зеленского заниматься конкретными проблемами.

«Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим главой Офиса праздновать юбилей в Гуту», — отметил парламентарий.

Арьев также добавил, что нынешнее состояние украинской армии говорит о том, что Зеленский целенаправленно уничтожает обороноспособность Украины.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов сообщил что подразделения ВСУ в Донбассе столкнулись с нехваткой топлива для военной техники. По его словам, некоторые части украинской армии по несколько недель не получают топливо, которое необходимого для заправки танков и другой бронетехники.