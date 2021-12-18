Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 18:02
18:00
Видео
Сотни отпечатков лап динозавров обнаружили польские палеонтологи
17:58
Весь мир
Турция нарушила воздушное пространство Греции 42 раза за день
17:57
Общество
Ученый Волочков заявил, что непривитые от COVID-19 люди тяжелее перенесут омикрон-штамм
17:55
Происшествия
Подростки спилили четырехметровую ель и стали фигурантами уголовного дела в Челябинске
17:55
Происшествия
Пассажир петербургского метро погиб после падения на рельсы на станции «Политехническая»
17:52
Весь мир
Поклонник Пиночета и социалист: в Чили готовятся ко второму туру президентских выборов
17:49
Общество
Диетолог Поташева заявила о пользе недозрелых бананов для пищеварительной системы
17:47
Спорт
Российский биатлонист Латыпов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ в Анси
17:47
Весь мир
Полиция Бразилии обвиняет Болсонару в дезинформации
17:46
Происшествия
Три человека погибли при падении строительного крана на севере Италии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Рады Арьев раскритиковал Зеленского за неспособность обеспечить ВСУ дизтопливом

Армия
Депутат Рады Арьев раскритиковал Зеленского за неспособность обеспечить ВСУ дизтопливом
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 18 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за неспособность обеспечить армию дизельным топливом.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины обеспечены необходимым для тяжелой техники топливом лишь на 17%. Арьев выразил уверенность, что эта ситуация свидетельствует о нежелании Зеленского заниматься конкретными проблемами.

«Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим главой Офиса праздновать юбилей в Гуту», — отметил парламентарий.

Арьев также добавил, что нынешнее состояние украинской армии говорит о том, что Зеленский целенаправленно уничтожает обороноспособность Украины.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов сообщил что подразделения ВСУ в Донбассе столкнулись с нехваткой топлива для военной техники. По его словам, некоторые части украинской армии по несколько недель не получают топливо, которое необходимого для заправки танков и другой бронетехники.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Депутат Рады Арьев раскритиковал Зеленского за неспособность обеспечить ВСУ дизтопливом
украина всу зеленский верховная рада арьев дизтопливо
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать