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Бывший глава офиса Зеленского возмутился «приколами» Байдена и Путина по Украине

Политика
Бывший глава офиса Зеленского возмутился «приколами» Байдена и Путина по Украине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Киев, 18 декабря. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден «прикалываются» над Украиной. К такому выводу пришел бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

В интервью изданию «Гордон» политик сообщил о дипломатическом коллапсе, который наблюдается в стране, а также возмутился поведением Соединенных Штатов по отношению к Киеву.

«Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным, и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. Они просто прикалываются», — возмутился Богдан.

Действующий глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее провел переговоры с помощником Байдена Джейком Салливаном. В рамках беседы стороны обсудили деэскалацию ситуации вокруг Украины.

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украина путин сша зеленский байден
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