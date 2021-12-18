Бывший глава офиса Зеленского возмутился «приколами» Байдена и Путина по Украине

Киев, 18 декабря. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден «прикалываются» над Украиной. К такому выводу пришел бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

В интервью изданию «Гордон» политик сообщил о дипломатическом коллапсе, который наблюдается в стране, а также возмутился поведением Соединенных Штатов по отношению к Киеву.

«Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным, и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. Они просто прикалываются», — возмутился Богдан.

Действующий глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее провел переговоры с помощником Байдена Джейком Салливаном. В рамках беседы стороны обсудили деэскалацию ситуации вокруг Украины.