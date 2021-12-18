Поклонник Пиночета и социалист: в Чили готовятся ко второму туру президентских выборов

Чили завтра стартует второй тур президентских выборов. По итогам первичного голосования остались два полярных кандидата: консерватор и поклонник Пиночета — Хосе Антонио Каст и левый социалист — Габриэль Борик. В стране на данный момент наблюдается политическая раздробленность, а на голосовать последние несколько лет ходит не более 50% населения.

Подробнее о расстановке сил перед выборами, почему чилийцы игнорируют голосование и что ждет страну в результате победы правого или левого кандидата — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Два кандидата

Первый тур выборов прошел в Чили 21 ноября, и ни один из кандидатов не набрал нужные для победы 50% голосов, однако определились лидеры гонки. Так фаворитом у чилийцев стал поклонник диктатора Аугусто Пиночета и лидер ультраправой «Республиканской партии» 55-летний Хосе Антонио Каст: он набрал 27,91% голосов. На втором месте оказался кандидат от социалистической коалиции «Одобряю достоинство» — 35-летний Габриэль Борик с 25,83%.

Федеральное агентство новостей /

Каста по степени консервативности сравнивают с одиозным бразильским президентом Жаиром Болсонару или с Дональдом Трампом, а сам он утверждает, что если бы Пиночет был жив, «то проголосовал бы за него». Он выступает за запрет абортов даже в случае изнасилования и угрозы жизни, сокращение налогов и расширение полномочий правоохранительных органов. И против засилья мигрантов, ЛГБТ-движения, феминизма и других так называемых европейских ценностей.

«Каст представляет чилийцев, которые боятся, что "стабильность" и экономический рост, достигнутые до сих пор чередованием власти левоцентристов и правоцентристов, будут разрушены», — отмечает журналист Густаво Сьера в своей колонке для Infobae America.

Борик — самый молодой из кандидатов в президенты и прямая противоположность Каста. Он выступает за расширение социальных программ, защиту коренных народов, борьбу с изменением климата, введение налога для богатых, увеличение сборов с горнодобывающей промышленности, легализацию абортов и бесплатное образование. Кроме того, он предложил всеобщую амнистию для тех, кто совершил тяжкие преступления во время протестов в конце 2019 года.

«Борик — знаменосец тех, кто гневается. Это те, кто вышел на улицы, те, кто чувствует себя раздавленным наследием диктатуры Пиночета. Те, кто ненавидит старое, застойное, клерикальное общество, которое все еще удерживает власть во многих секторах. Оба настроения присущи не только чилийцам, они воспроизводятся почти во всем мире», — отмечает Сьера. «Он гораздо больше похож на европейского социал-демократа, чем традиционные лидеры левого крыла Латинской Америки», — поделился мнением о Борике другой эксперт, профессор международных отношений в Бразильском фонде Гетулио Варгаса Оливер Штюнкель.

Придут не все

Эти выборы очень значимы для Чили. Они должны разрешить политический кризис и неопределенность, которые зреют несколько лет. В 2019 году в стране прошли массовые протесты, которые начались из-за подорожания проезда в метро на 30 песо и затем переросли в огромную кампанию по реформированию Конституции времен диктатуры Пиночета. Чилийцы требуют увеличить налог для богатых, повысить минимальные зарплаты и пенсии и национализировать ряд предприятий. Среди проблем, которые придется решить новому президенту, также увеличивающееся количество мигрантов из Венесуэлы и Гаити и непрекращающиеся столкновения полиции с индейцами мапуче, которые требуют возвращении исконных земель.

Global Look Press / Felipe Figueroa / Keystone Press Agency

Выборная ситуация осложняется еще и тем, что в Чили несколько лет не ходит голосовать даже половина из 15 млн населения страны. Во 2013 году явка составила 49,3%, а в 2017 — 46,7%. Первый тур в этом году не стал исключением: на выборы пришли лишь 47,74% населения страны.

«Ни одна из альтернатив в Чили не является достаточно представительной, чтобы иметь легитимность для демократического управления. Демократия изменила свои гравитационные центры, и не существует альтернатив, которые смогли бы прочитать эти изменения, поскольку они написаны другими нарративами», — считает политический аналитик из Фонд Генриха Белля Анжела Эрпель.

Борик лидирует

Несмотря на результат первого тура, две основные компании, занимающиеся изучением общественного мнения, показывают Борика в качестве фаворита. По данным Cadem, за него проголосуют 39% респондентов, тогда как за Каста 33%. Опросник Criteria опубликовал результат в 54% голосов у социалиста и 46% у его оппонента.

Более 67% чилийцев изъявили желание прийти проголосовать лично. Если эти данные подтвердятся на деле, то это будет самая высокая явка на второй тур за долгие годы.

El reto de identificar a los votantes probables, clasificar a los indecisos y la prohibición demoscópica de dos semanas dificultan los pronósticos https://t.co/DThaCxu2ou — EL PAÍS Inter (@elpais_inter) December 11, 2021

Право или лево?

С учетом результатов первого тура, опросов общественного мнения и низкой явки пока можно точно утверждать только одно — неопределенность сохраняется, и явного фаворита нет даже за день до голосования.

Согласно прогнозам аналитиков, в случае победы Каста страну сильно «отбросит вправо», а политический кризис и недовольство, которые начались в 2019 году, только усугубятся. Поклонник идей Пиночета намерен жестким образом решить проблему восстания мапуче, которых он назвал «террористами», и мигрантов, которых он обвиняет в незаконном обороте наркотиков. Возможно, он также может положить конец и идеям конституционной реформы, играя в политику твердой руки.

Global Look Press / Jorge Villegas / Xinhua

Если победит Борик Чили продолжит проводить либеральный курс, который наблюдается в стране последние несколько лет. Так в начале декабря Национальный конгресс проголосовал за легализацию однополых браков и рассмотрел меры по ослаблению ограничений абортов. Социалист в случае избрания может стать «лицом нового поколения» прогрессивных латиноамериканских лидеров.