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Дима Билан выразил сожаление об откровенностях на камеру

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 17:30
Общество
Дима Билан выразил сожаление об откровенностях на камеру
vk.com  /  Дима Билан

Москва, 18 декабря. Известный российский артист Дима Билан в шоу Максима Галкина «Музыкалити» заявил, что жалеет об откровенных словах, сказанных на камеру.

Максим Галкин предложил гостю обсудить новый альбом рэпера Оксимирона. Билан признался, что остался под впечатлением от композиций музыканта. Ведущий поинтересовался у певца, как тот относится к искренности в творчестве и жизни.

«Считаю, что это ошибка. Потому что спустя время и года, раз, и накрывает! Думаешь: «Какого *** (зачем) я все про себя рассказал?» — порассуждал исполнитель.

В конце ноября Билан был предельно откровенным с поклонниками в Instagram. После выступления в нетрезвом состоянии на одном из мероприятий он оправдывался за свое поведение.

По мнению певца, у каждого человека бывают ошибки. Он «переживал и плакал» из-за смерти судьи «Гoлоса» Александра Градского. Билан также обвинил фолловеров в отсутствии сострадания.

В последнее время исполнитель хита «На берегу неба» демонстрирует нестабильное поведение. На красной дорожке премии «Золотой граммофон» он не смог дождаться фотографа, который в этот момент снимал другого гостя. Обиженный Билан просто сбежал с церемонии.

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Все новости / Общество / Дима Билан выразил сожаление об откровенностях на камеру
певец билан музыкалити
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