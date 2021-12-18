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Звезда фильма «Стиляги» Инна Коляда обвинила бывшего возлюбленного в избиении

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 17:22
Общество
Звезда фильма «Стиляги» Инна Коляда обвинила бывшего возлюбленного в избиении
Prt Scr youtube.com  /  БелРос ТВ

Москва, 18 декабря. Звезда кинокартины «Стиляги» Инна Коляда назвала имя мужчины, после нападения которого оказалась в больнице. Актриса обвинила в избиении своего бывшего возлюбленного — сценариста и продюсера Александра Рябышева.

Коляда написала пост о произошедшем на своей странице в Instagram. После соответствующих сообщений в СМИ она подтвердила, что 27 ноября действительно подверглась избиению.

«Причем сделал это не какой-то коварный незнакомец в неблагополучном районе, а мой — как вы понимаете, уже бывший — молодой человек Александр Рябышев», — поделилась артистка.

Звезда фильма «Стиляги» Инна Коляда обвинила бывшего возлюбленного в избиении
Prt Scr instagram.com / @inna_koliada

По словам актрисы, в результате нападения она получила многочисленные ушибы и гематомы, а также закрытую черепно-мозговую травму и повреждение шейного отдела позвоночника. Звезда «Стиляг» пока не знает, какие последствия ее ожидают, и отмечает, что ей предстоит долгая работа с психотерапевтом после случившегося.

Коляда также опубликовала скрин переписки, на котором Рябышев просит у нее прощения. В ответ она попросила экс-возлюбленного никогда не появляться в ее жизни. Актриса намерена добиться возбуждения уголовного дела.

Напомним, артистку госпитализировали в Подмосковье с сотрясением мозга и другими травмами. Коляда сказала врачам, что ее избили, но имя нападавшего не назвала.

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актриса коляда Стиляги
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