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Defence Blog: истребители F-35 оснастят модернизированными системы радиоэлектронной борьбы

Армия
Defence Blog: истребители F-35 оснастят модернизированными системы радиоэлектронной борьбы
wikipedia.org  /  Ken Videan / GFDL 1.2 / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Общественное достояние

Вашингтон, 18 декабря. Британская компания BAE Systems получила контракт на модернизацию средств радиоэлектронной борьбы истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Американская корпорация Lockheed Martin подписала контракт с BAE Systems, в рамках которого британская компания поставит заказчику усовершенствованные системы рэб AN/ASQ-239. Сумма контракта составляет 493 миллиона долларов. В США уверены, что модернизация системы повысит эффективность обнаружения, классификации и постановки помех.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приостановили переговоры с США о покупке истребителей F-35. Абу-Даби может отказаться от закупки у США истребителей пятого поколения и других вооружений из-за выдвигаемых Вашингтоном «чрезмерных и обременительных» требований безопасности для защиты от шпионажа КНР. Стоит отметить, что ОАЭ планировали потратить 23 миллиарда долларов на приобретение американских самолетов и вооружения.

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