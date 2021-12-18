Банковским клиентам объяснили, какую информацию о них проверяют перед выдачей кредита

Москва, 18 декабря. Финансовые компании тщательно изучают качество кредитной истории, доходность, а также объем долговой нагрузки клиентов перед тем, как принять решение о предоставлении кредита. Об этом пишет «Прайм».

Помимо очевидных категорий информации, интересующих банк, в который обращается человек за займом, существуют также и не самые известные признаки, важные для кредитных организаций.

Так, банкиры внимательно изучают внешний вид потенциальных заемщиков, а также анализируют их поведение и психотип. Банки в том числе дают визуальную оценку человеку. Доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета РУДН Оксана Савчина рассказывает, что неадекватные действия, явные психические расстройства и состояние алкогольного опьянения минимизируют вероятность успешного оформления кредита.

Представители банков также проверяют достоверность данных, указываемых в анкете, а также изучают подлинность документов, сверяют информацию по финансовой надежности и платежеспособности заемщика, прогнозируя риски в отношении возврата займа.

Особое внимание уделяется материальному положению, общей кредитной истории, а также тому, насколько своевременными были предыдущие выплаты по кредитам. Банкиров интересуют наличие просроченной задолженности, кредитный стаж и персональный кредитный рейтинг, высчитываемый Бюро кредитных историй.

Банкам важно минимизировать риски, ведь объем безнадежно просроченных долгов физлиц в РФ достиг уже 108,7 млрд рублей, причем каждый десятый из займов стал проблемным. Соответствующие данные приводят НАПКА и БКИ «Эквифакс».