Бразильский форвард Кабрал близок к переходу в петербургский «Зенит»

Санкт-Петербург, 18 декабря. «Зенит» заинтересован в трансфере бразильского нападающего швейцарского «Базеля» Анри Кабрала.

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к 23-летнему форварду «Базеля» Артуру Кабралу. Об этом журналистам РИА Новости рассказал агент бразильского футболиста Паулу Питомбейра.

«Это правда. «Зенит» действительно интересуется Кабралом», — подчеркнул он.

Кабрал стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Швейцарии. Форвард забил 18 голов. Контракт игрока с «Базелем» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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