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Бразильский форвард Кабрал близок к переходу в петербургский «Зенит»

Спорт
Бразильский форвард Кабрал близок к переходу в петербургский «Зенит»
Global Look Press  /  BEAUTIFUL SPORTS

Санкт-Петербург, 18 декабря. «Зенит» заинтересован в трансфере бразильского нападающего швейцарского «Базеля» Анри Кабрала.

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к 23-летнему форварду «Базеля» Артуру Кабралу. Об этом журналистам РИА Новости рассказал агент бразильского футболиста Паулу Питомбейра.

«Это правда. «Зенит» действительно интересуется Кабралом», — подчеркнул он.

Кабрал стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Швейцарии. Форвард забил 18 голов. Контракт игрока с «Базелем» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее в УЕФА сообщили, что Лондон примет матч чемпионов Европы и Южной Америки. Встреча между сборными Италии и Аргентины пройдет 1 июня 2022 года.

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Зенит трансфер базель переход кабрал
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