Капитан 1-го ранга Шигин: Россия укрепляет Черноморский флот в ответ на угрозы НАТО

Москва, 18 декабря. Черноморский флот России (ЧФ) получит несколько кораблей в 2021 году. Чем эффективны принятые на вооружение суда, рассказал капитан первого ранга Владимир Шигин.

До 2022 года в состав Черноморского флота поступят четыре новых корабля: тральщик «Георгий Курбатов», судно тылового снабжения «Всеволод Бобров», отремонтированная подлодка «Краснодар» и буксир «Спасатель Василий Бех». Обсуждая грядущее пополнение с «ПолитЭкспертом», писатель-маринист и капитан первого ранга запаса Владимир Шигин отметил, что Москва отводит все большую роль Черноморскому флоту. На фоне растущего интереса НАТО к региону Минобороны сделало ставку на его усиление.

«Все это говорит о том, что Россия не безоружна, она готова к любым провокациям. Если они последуют, Россия сможет дать достойный отпор», — указал Шигин.

Наиболее многообещающим капитан назвал возращение в состав Черноморского флота субмарины «Краснодар», которая за свою скрытность была прозвана в экспертном сообществе подводной «черной дырой». На глубине она действует незаметно от средств разведки противника.

Западные эксперты при этом с тревогой ожидают поступления в ВМФ РФ гиперзвуковых ракет «Циркон». Больше всего в Пентагоне опасаются из-за этого за судьбу авианосцев, которые станут для них легкой мишенью.

Российские разработчики тем временем не сбавляют темпов и после окончания госиспытаний «Цирконов» в Японском море провели тестовый запуск ракеты нового противолодочного комплекса «Ответ». Об этом сообщает RT.