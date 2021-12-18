Читатели Focus посмеялась над заявлением вице-канцлера ФРГ Хабека о «Северном потоке - 2»

Берлин, 18 декабря. Заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека о российском газопроводе «Северный поток — 2» вызвало гнев немцев. Они буквально разбили его в пух и прах в комментариях под публикацией Focus.

Хабек, который одновременно является министром экономики, назвал трубопровод геополитической ошибкой. По его мнению, запуск «СП-2» зависит от действий России в отношении Украины.

Такие угрозы вызвали смех у немцев. Они пристыдили политика за его слова.

«Это напоминает мне детский сад. Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина! Помогите, что мы избрали», — написал один из читателей.

kremlin.ru / Администрация президента России

Комментаторы призвали вице-канцлера в первую очередь подумать о простых гражданах. Геополитическая обстановка должна волновать его меньше.

«Отлично! Мы, конечно, хорошо накажем Путина толпой замерзающих немцев!» — поиронизировали юзеры. «Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива», — резюмировали немцы.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди призвала другие страны отказаться от антироссийской риторики в вопросе «Северного потока — 2». Она напомнила, что это сугубо коммерческий проект.