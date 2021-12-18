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Агутин рассмешил поклонников снимком рядом с Успенской

Шоу-бизнес
Агутин рассмешил поклонников снимком рядом с Успенской
Пресс-служба Леонида Агутина

Москва, 18 декабря. Заслуженный артист России Леонид Агутин поделился в Instagram снимком с королевой шансона Любовью Успенской. Фотография рассмешила пользователей.

На опубликованном кадре певица пыталась красиво позировать перед журналистами, в то время как артист сосредоточенно рассматривал представительницу СМИ, вникая в ее слова.

«Тот неловкий момент, когда ты изо всех сил пытаешься быть вежливым, стараешься спасти журналиста, но категорически не понимаешь, о чем она говорит», — написал исполнитель.

Агутин рассмешил поклонников снимком рядом с Успенской
Prt Scr instagram.com / @agutinleonid

Публикация набрала более 25 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Фолловеры заметили, что Агутин слишком добр к папарацци, которые часто приходят на мероприятия неподготовленными.

«Все больше журналистов с нарушениями дикции и незнанием русского языка, его правил. Поэтому и понять сложно»;

«А по телевизору дикторы не лучше, как будто на скорость соревнуются друг с другом или жуют что-то»;

«Такое чувство, что их намеренно отбирают на конкурсе косноязычности «сепелявые коммунисируют"», — отреагировали пользователи.

Ранее Агутин заявил, что новогодние программы на телевидении не приносят денег артистам. Многие исполнители снимаются в «огоньках», но никогда их не смотрят сами.

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журналисты агутин успенская
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