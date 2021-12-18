Гигантские песчаные скульптуры по библейским сюжетам появились на Канарах

Масштабная экспозиция открылась на берегу Аналитического океана. Художники из десяти стран воссоздали рождественские сюжеты с помощью двух тонн песка.





Дева Мария и Иосиф, маленький Иисус в яслях, фигуры трех волхвов, пастуха с овцами и верблюдов. Эти и другие библейские герои стали частью художественного ансамбля на пляже Гран-Канарии. Чтобы обойти всю экспозицию, туристам необходимо преодолеть маршрут в полтора километра.

Скульптуры смоделировали десять художником из разных стран. Они использовали две тонны песка и бесчисленное количество воды. В этом году рождественскую выставку посвятили жертвам извержения вулкана Кумбре-Вьеха в Испании.