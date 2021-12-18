Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 18:01
18:00
Видео
Сотни отпечатков лап динозавров обнаружили польские палеонтологи
17:58
Весь мир
Турция нарушила воздушное пространство Греции 42 раза за день
17:57
Общество
Ученый Волочков заявил, что непривитые от COVID-19 люди тяжелее перенесут омикрон-штамм
17:55
Происшествия
Подростки спилили четырехметровую ель и стали фигурантами уголовного дела в Челябинске
17:55
Происшествия
Пассажир петербургского метро погиб после падения на рельсы на станции «Политехническая»
17:52
Весь мир
Поклонник Пиночета и социалист: в Чили готовятся ко второму туру президентских выборов
17:49
Общество
Диетолог Поташева заявила о пользе недозрелых бананов для пищеварительной системы
17:47
Спорт
Российский биатлонист Латыпов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ в Анси
17:47
Весь мир
Полиция Бразилии обвиняет Болсонару в дезинформации
17:46
Происшествия
Три человека погибли при падении строительного крана на севере Италии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Монетарная политика развитых стран повлияет на курс рубля в 2022 году

Экономика
Монетарная политика развитых стран повлияет на курс рубля в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 декабря. Одним из наиболее влиятельных факторов на позиции рубля в будущем году будет являться монетарная политика развитых государств, отметил в комментарии «Прайм» руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России уже перешагнула середину цикла, который предполагает постепенное увеличение размера ключевой ставки, указывает аналитик.

При этом Федеральная резервная система США тоже приступает к осуществлению более жесткой политики, однако американский регулятор делает это более размеренно.

«В ситуации, когда ставка ЦБ достигнет диапазона 8,5%-9%, и при этом начнется замедление темпов роста инфляции, российский долговой рынок может стать особенно привлекательным как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. При этом дальнейшее снижение инфляции увеличит реальную доходность российской валюты», — прогнозирует специалист.

Собеседник издания напоминает, что Центробанк намеревается вернуться к низкому показателю инфляционного давления в районе 4-4,5%. Ожидается, что это станет возможно в конце грядущего года.

Курс рубля будет во многом зависеть от эпидемиологической обстановки в мире. Так, если появятся новые волны COVID-19, то позиции национальной валюты будут снижаться. Среди поддерживающих рубль факторов — высокие цены на природный газ, а санкции и отрицательные для Москвы геополитические явления способны кратковременно ухудшать положение рубля. Помимо этого, отечественный денежный знак не укрепится, если сохранится высокая инфляция.

Чечушков полагает, что рубль расположится в коридоре от 70 до 77 единиц за доллар, а евро будет продаваться по 79-87 рублей в следующем году.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Монетарная политика развитых стран повлияет на курс рубля в 2022 году
центробанк прогноз фрс сша рубль Чечушков
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать