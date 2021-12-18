Монетарная политика развитых стран повлияет на курс рубля в 2022 году

Москва, 18 декабря. Одним из наиболее влиятельных факторов на позиции рубля в будущем году будет являться монетарная политика развитых государств, отметил в комментарии «Прайм» руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России уже перешагнула середину цикла, который предполагает постепенное увеличение размера ключевой ставки, указывает аналитик.

При этом Федеральная резервная система США тоже приступает к осуществлению более жесткой политики, однако американский регулятор делает это более размеренно.

«В ситуации, когда ставка ЦБ достигнет диапазона 8,5%-9%, и при этом начнется замедление темпов роста инфляции, российский долговой рынок может стать особенно привлекательным как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. При этом дальнейшее снижение инфляции увеличит реальную доходность российской валюты», — прогнозирует специалист.

Собеседник издания напоминает, что Центробанк намеревается вернуться к низкому показателю инфляционного давления в районе 4-4,5%. Ожидается, что это станет возможно в конце грядущего года.

Курс рубля будет во многом зависеть от эпидемиологической обстановки в мире. Так, если появятся новые волны COVID-19, то позиции национальной валюты будут снижаться. Среди поддерживающих рубль факторов — высокие цены на природный газ, а санкции и отрицательные для Москвы геополитические явления способны кратковременно ухудшать положение рубля. Помимо этого, отечественный денежный знак не укрепится, если сохранится высокая инфляция.

Чечушков полагает, что рубль расположится в коридоре от 70 до 77 единиц за доллар, а евро будет продаваться по 79-87 рублей в следующем году.