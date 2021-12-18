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Ледник Судного дня в Западной Антарктиде может разрушиться в течение пяти лет

Наука
Ледник Судного дня в Западной Антарктиде может разрушиться в течение пяти лет
pixabay.com

Сейлем, 18 декабря. Разрушение в течение пяти лет грозит леднику Судного дня, расположенному в Западной Антарктиде. К такому выводу пришли ученые Университета штата Орегон.

Полное обрушение объекта может привести к опасному повышению глобального уровня моря на 0,6 метра. Исследователи изучили ту часть ледника, которая опирается на морское дно. Недавний эксперимент показал, что шельфовая часть ледника все слабее держится за дно мелководья. Полученные с помощью спутника Sentinel-1 изображения продемонстрировали распространение опасных трещин от сухопутной части ледника к его центру со скоростью до двух километров в год.

Если эти разломы пересекут трещины у основания ледника Судного дня в том месте, где он контактирует с морским дном, то обрушение произойдет всего за пять лет. Свое название объект получил из-за того, что он является самым быстрым и неустойчивым в Антарктиде. Ледник уже способствует повышению уровня моря на 4%, сообщили ученые на конференции Американского геофизического общества.

Таяние ледников Антарктиды может привести к деформации земной коры в больших масштабах, чем предполагалось. Последние исследования показали, что за период с 2003 по 2018 год произошли горизонтальные изменения на тысячи километров.

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ледник антарктида судный день
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