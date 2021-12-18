Партия «Европейская солидарность» осудила «видосик» Зеленского про Порошенко и ГБР

Киев, 18 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский занимается преследованием своего предшественника Петра Порошенко вместо борьбы с «российской угрозой», сказано в заявлении партии «Европейская солидарность».

По словам представителей политической силы, власти занимаются съемками заезженных видео, а не решают экономические и энергетические проблемы.

«Вместо объединения перед "российской угрозой" и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, зеленая власть прибегла к единственной профдеятельности — съемкам очередной серии уже заезженного "видосика", преследованию лидера оппозиции», — сказано в сообщении.

В «Европейской солидарности» добавили, что заказчиком нового ролика про Петра Порошенко является Владимир Зеленский, который постоянно давит на правоохранительные органы, в частности на ГБР.

Государственное бюро расследований ранее обнародовало видеозапись, на которой видно, как Порошенко проигнорировал вручение ему повестки от сотрудника ведомства по делу о закупке угля из Донбасса.