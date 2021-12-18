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Ученые Сколковского института придумали способ избежать обледенения самолетов

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 17:01
Общество
Ученые Сколковского института придумали способ избежать обледенения самолетов
pexels.com  /  Jimmy Chan

Москва, 18 декабря. Обледенение самолетов опасно, поэтому для его предотвращения применяют специальные жидкости и гидрофобные покрытия, которые снижают смачиваемость корпуса и замерзания на нем льда.

Российские эксперты выяснили, какое влияние оказывают гидрофобные покрытия на защитное действие противообледенительных жидкостей. Исследование показало, что смачиваемость обшивки не снижает эффективности обработки, однако рельеф покрытия не дает противообледенительной жидкости создать однородную защитную пленку. Работа опубликована в журнале International Communications in Heat and Mass Transfer.

«Мы считаем, что гладкие гидрофобные покрытия, вероятно, более предпочтительны, чем шероховатые супергидрофобные покрытия, когда предполагается их контакт с противообледенительными жидкостями», — рассказал руководитель проекта, кандидат наук, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий Виктор Гришаев.

В национальном исследовательском университете имени С.П. Королева ученые обучили нейросеть способности определять вид птицы по ее перу. Этот навык может использоваться не только чисто в научных целях. Он поможет организовать работу, предотвращающую столкновение самолетов с птицами в аэропортах.

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