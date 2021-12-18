Полиция Бразилии обвиняет президента Бразилии в дезинформации

Бразилиа, 18 декабря. Федеральная полиция Бразилии обвинила президента Жаира Болсонару в совершении по меньшей мере 11 преступлений, связанных с распространением ложной информации, в ходе избирательной кампании 2018 года. Об этом сообщила представительница органа Денисси Рибейру.

Согласно заявлениям Рибейру, действия главы государства были явно направлены на подрыв демократических институтов. Он она подчеркнула, что Болсонару играл ключевую роль в дезинформации избирателей касательно справедливости системы голосования.

Según investigación de la Policía Federal, el presidente Jair Bolsonaro actuó de manera "directa y relevante" para desinformar a la población sobre el sistema electoral. La afirmación consta en un informe entregado al Supremo Tribunal Federal de Brasil.



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Рибейру отметила, что благодаря расследованию удалось установить, что Болсонару инициировал распространение ложной информации, подвергающей сомнению справедливость и честность институтов, ответственных за избирательный процесс, а также дал пищу для теорий заговора.

Расследование против президента было запущено в апреле этого года по инициативе главы Верховного суда Алешандри ди Мораиса в связи с обвинениями в дезинформации и необоснованных нападках на электронную систему голосования.

A delegada Denisse Ribeiro afirma que Bolsonaro teve atuação "direta e relevante" na produção de desinformação sobre o sistema eleitoral e aderiu "a um padrão de atuação já empregado por integrantes de governos de outros países". ​



Fonte: Folha de SP https://t.co/P2Cfv7PBOh pic.twitter.com/4w3Fdu3vkq — PCdoB ???????? (@PCdoB_Oficial) December 17, 2021

Если обвинения будут доказаны, Болсонару может столкнуться с лишением политических прав, что помешает ему принять участие в предстоящих президентских выборах. Для продвижения дела необходимо большинство в две трети голосов в Палате депутатов страны, после чего вопрос будет передан в Верховный суд, который вынесет вердикт о виновности или невиновности Болсонару.

Президент Бразилии неоднократно совершал нападки на Мораиса, в том числе направив в Сенат запрос об импичменте судьи. Его требование было отклонено главой верхней палаты Национального конгресса. В июле Болсонару заявил, что не примет результаты президентских выборов 2022 года, если не будет гарантировано честное голосование. Глава государства 7 сентября призвал к проведению протестов против электронной системы, которые многие восприняли как попытку переворота.