WP: внутриполитическое противостояние может спровоцировать гражданскую войну в США

Вашингтон, 18 декабря. Продолжающееся внутриполитическое противостояние в США может спровоцировать гражданскую войну после президентских выборов в 2024 году. Об этом пишут американские генералы в отставке Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон в колонке для издания The Washington Post.

По их мнению, главным преимуществом Вооруженных сил США является разнообразие взглядов и убеждений среди военнослужащих. Однако обостряющиеся политические разногласия в обществе могут привести к разделению войск на два противоборствующих лагеря.

«Потенциал тотального раскола по линии политической принадлежности в рамках всей иерархии командования — от генералов до уровня батальонов — чрезвычайно высок», — считают эксперты.

Авторы отметили, что беспорядки у Капитолия в январе 2021 года являются признаками раскола общества и политических элит. Генералы призвали провести ревизию в армии на предмет приверженности конституции и гражданскому выборному процессу, а также учения, моделирующие бунты.

Ранее стало известно, что военнослужащий Вооруженных сил США был уволен из армии за участие в «штурме» Капитолия. Сержант Тимоти Хейл-Кузанелли был разжалован в рядовые и уволен со службы после того, как командование узнало о его участии в «марше Трампа».