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Турция нарушила воздушное пространство Греции 42 раза за день

Весь мир
Турция нарушила воздушное пространство Греции 42 раза за день
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Scott Reed

Афины, 18 декабря. Турецкие военные самолеты 42 раза незаконно пересекли воздушное пространство Греции накануне, 17 декабря. Об этом сообщил новостной сайт Greek City Times.

По данным СМИ, нарушителями стали десять реактивных истребителей-бомбардировщиков F-16, два самолета-разведчика CN-235 и беспилотный летательный аппарат. Все они входят в состав ВВС Турции. 

Как отметил Генеральный штаб ВС Греции, из 42 нарушений 30 были совершены самолетами CN-235, 11 — истребителями F-16 и одно — БПЛА. Для перехвата воздушных машин в небо поднялись греческие военные самолеты, которые в соответствии с международной практикой вынудили нарушителей покинуть чужое пространство.

Такого рода инциденты нередко приводят к опасному сближению ВВС двух соседних стран, являющихся членами НАТО. Временами такие маневры вызывали потери или опасения о возможном начале вооруженного конфликта.

Одним из наиболее известных происшествий стало столкновение греческого и турецкого военных самолетов в районе острова Карпатос в мае 2006 года. Тогда погиб капитан греческих ВВС Константинос Илиакис. Считающийся виновником столкновения турок Халиль Ибрагим Оздемир выжил, сумев катапультироваться.

Впрочем, разногласия между Турцией и Грецией распространяются и на морские границы. В 2020 году странам едва удалось избежать вооруженного конфликта в Средиземном море. Анкара дважды направляла судно Oruç Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ ВВС и ВМФ Греции были приведены в полную боевую готовность.

Недопонимания были вызваны разным видением морских границ. В частности, Афины, как и другие страны мира, не признают меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, заключенный Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии в ноябре 2019 года. Анкара же заявляет о непринятии соглашения о морских юрисдикциях, заключенного Грецией и Египтом летом 2020 года. 

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