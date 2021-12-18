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Национальный день Катара: ОАЭ поздравили Доху с 50-летием государства

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 17:12
Весь мир
Национальный день Катара: ОАЭ поздравили Доху с 50-летием государства
pixabay.com  / 

Абу-Даби, 18 декабря. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Аль Нахайян по случаю празднования 50-й годовщины Национального дня Катара направил поздравительное письмо главе государства Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Аналогичные послания сделали и прочие высокопоставленные лица ОАЭ, включая наследного принца Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна и правителя Дубая Мухаммада бин Рашида Аль Мактума. В своем послании лидеры Эмиратов пожелали процветания Катару и его народу, а также подчеркнули общее стремление двух государств к стабильности, безопасности и лучшему будущему.

Как сообщается, ОАЭ также намерены провести праздничные мероприятия в честь Национального дня Катара, чтобы подчеркнуть близость двух стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Эмиратах на некоторых зданиях, связанных с историей отношений Абу-Даби и Дохи, вывешены флаги соседнего государства.

Торжества будут организованы и в рамках выставки Expo 2020, которая в настоящее время проходит в Дубае. Павильон Катара занимает здесь около 900 квадратных метров, освещая широкий тематический спектр от искусства до экономики.

Примечательно, что «братские связи» не помешали ОАЭ в 2017 году объявить бойкот Дохе наряду с Саудовской Аравией и несколькими другими арабскими странами. По мнению катарских властей, поводом стала появившаяся в СМИ речь в поддержку ХАМАС и Ирана, которую якобы произнес шейх Тамим бин Хамад.

Несмотря на то, что видеозапись назвали поддельной, она была широко растиражирована многими медиаресурсами. В числе прочих стран Эмираты разорвали дипломатические связи с Катаром, закрыли воздушное сообщение и присоединились к его экономической блокаде, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, включая «Аль-Каиду»1, «Исламское государство»1 и «Братьев-мусульман» (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

Бойкот завершился лишь в январе текущего года с подписанием мирных соглашений и восстановлением дипломатических отношений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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оаэ катар
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