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Снежные завалы вынуждают жителей Петроградского района Петербурга выходить на проезжую часть

Общество
Снежные завалы вынуждают жителей Петроградского района Петербурга выходить на проезжую часть
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Один из старейших исторических районов Санкт-Петербурга — Петроградский — с начала зимы утопает в снегу, а с недавних пор из-за плюсовой температуры — в грязи и слякоти. Горожане недоумевают, почему в районе, где раньше жили именитые люди, строились первые дворцы, сейчас творится хаос.

Недальновидность властей города превратила дороги в одну большую грязную лужу со снегом, по которой горожане пробираются до работы. На следующей неделе в Петербург вернутся морозы, жители переживают, во что превратится снежная жижа.

«С коляской действительно пройти практически нереально! У меня погодки, двойная коляска. Пока только со двора выедешь, семь потов сойдет», — написала жительница района.

Снежные завалы вынудили жителей Петроградского района Петербурга выходить на проезжую часть
Prt Scr vk.com /

Из-за риска падения сосулек жители Петроградского района не могут обойти лужи вдоль домов и вынуждены выходить на проезжую часть.

«На Литейном хоть тротуары широкие, а на Петроградской и двум не разойтись. Либо с риском для жизни вдоль домов жаться (по голове сосулькой или штукатуркой получить), либо с риском для жизни на проезжую часть выходить (неадекватные водители даже на цвет светофора внимание не обращают)», — возмутилась пользователь в Сети.

Снежные завалы вынудили жителей Петроградского района Петербурга выходить на проезжую часть
Федеральное агентство новостей / Людмила Лобаева

Автовладельцам Петроградского района можно только посочувствовать. С крыш домов происходит настоящий ледопад. Водители делятся изображениями жутких последствий обрушения снега и льда с крыш домов в официальной группе района, но они остаются незамеченными.

«Да достали уже! Пишут «выгоните машины — будет сброс снега с крыш», выгоняем кто куда — и тишина. На следующий день пригоняем, бегают по квартирам, мол, уберите, а многие на работе, и все. Потом у них отмазка. И куда жаловаться? Ну выдаст страховая сотую часть на ремонт», — рассказала местная жительница.

Снежные завалы вынудили жителей Петроградского района Петербурга выходить на проезжую часть
Федеральное агентство новостей / Людмила Лобаева

Страх лишиться жизни из-за падения на голову ледяной глыбы переключил внимание жителей Петроградского района с огромных куч снега. Многие и вовсе привыкли к халатности и неэффективности работы коммунальных служб, на которые Смольный никак не может подействовать. По словам Александра Беглова, дороги в городе не чистят из-за автомобилистов, которые не убирают вовремя машины, а затем назвал работу коммунальщиков «обыкновенной расхлябанностью».

Жители Северной столицы уверены, что градоначальнику безразличны жизни петербуржцев, все их жалобы остаются неуслышанными.

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снег петроградский район снежный коллапс
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