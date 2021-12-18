Газманов похвастался новым домашним питомцем по кличке Симба

Москва, 18 декабря. Певец и композитор Олег Газманов показал поклонникам нового домашнего питомца. В семье артиста появился щенок, которому дали кличку Симба.

Исполнитель похвастался домашним любимцем на своей странице в Instagram. Газманов опубликовал видео, на котором он поднимает щенка как львенка из мультфильма «Король Лев».

Питомец появился в доме певца не просто так — животное стало подарком на 18-летие дочери композитора Марианны. Именно она придумала кличку маленькой собаке.

«Встречайте нового члена нашей семьи!!! Симба Олегович Газманов! Все счастливы», — поделился эмоциями артист.

Газманов не уточнил породу питомца, но поклонники поделились догадками на этот счет в комментариях. По мнению пользователей соцсети, щенок похож на представителя породы мальтипу.

Ранее Олег Газманов записал песню вместе со своим сыном Родионом. Они приняли участие в проекте Первого канала «Две звезды».