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Евросоюз поставил себя под удар из-за Украины

Политика
Евросоюз поставил себя под удар из-за Украины
pixabay.com

Берлин, 18 декабря. Смена правительства Германии спровоцировала новый виток дискуссий вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Известный немецкий политолог Александр Рар подчеркивает, что в Европе есть силы, которые хотят помешать реализации совместного проекта России и Германии. По словам эксперта, «СП-2» выбран в качестве цели для уничтожения совсем не случайно. И дело не только в том, что Украина и некоторые другие страны просто боятся остаться без газа и доходов от транзита. Куда важнее то, что этот газопровод фактически является символом сотрудничества Москвы и Берлина.

«То, что идет такая ожесточенная битва за "Северный поток — 2", вполне понятно. Дело в том, что "СП-2" — это символ немецко-российской дружбы, немецко-российского сотрудничества. И очень много сил нацелено сейчас на то, чтобы именно этот символ разрушить. Причем разрушить по-настоящему, во всеуслышание. Показать, что этот проект не должен существовать, так как он связывал Германию и Россию», — заявил Рар в эфире радио «Sputnik на русском».

Политолог убежден, что ФРГ ни в коем случае не должна позволять США и некоторым странам ЕС остановить «Северный поток — 2» и как-то помешать работе газопровода, так как это будет означать разрыв экономических и политических связей с Россией, которые складывались на протяжении многих лет. Более того, как отмечает аналитик, баланс сил между Западом и Востоком в принципе будет сильно нарушен.

«Если будет разрушен этот проект, то Германия лишится своих прежних исторических возможностей иметь особые отношения с Россией. А РФ лишится возможности через Германию иметь правильные пути на Запад», — говорит эксперт.

Евросоюз поставил себя под удар из-за Украины
Федеральное агентство новостей /

Рар считает, что остановка «СП-2» под предлогом защиты Украины и интересов ЕС негативно скажется не только на Германии, но и на будущем всего Евросоюза. Серьезное охлаждение отношений между Москвой и Берлином приведет к дальнейшему отдалению ЕС и России. В такой ситуации РФ продолжит сближаться с Китаем и другими странами Азии и Ближнего Востока.

«Американцы и британцы выступают за трансатлантическую Европу — от Ванкувера до Донецка. То есть Украину хотят включить в эту новую мягкую Римскую империю, а Россию хотят вытолкнуть в Азию. И надо признать, что эта идея все больше набирает верх. И я боюсь, что под давлением "Зеленой" партии в Германии эта проамериканская концепция тоже возьмет верх», — отмечает политолог.

По мнению эксперта, конфликты между Россией и Европой, а также между Востоком и Западом в целом в такой ситуации будут лишь нарастать. При этом под ударом в первую очередь окажется именно Евросоюз — как с военной, так и с экономической точек зрения.

«Ситуация идет к тому, что Европа и Россия не сходятся вместе, а расходятся. Это беда Евросоюза, что он загнал себя в такое положение, абсолютно не историческое, нестабильное и, фактически, очень опасное. Потому что конфликты между ЕС и Россией здесь будут только усиливаться и углубляться», — считает политолог Александр Рар.

Россияне в Сети оценили ранее сделанное заявление немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта о признании Крыма частью России.

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Все новости / Политика / Евросоюз поставил себя под удар из-за Украины
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