МАГАТЭ поддержало строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте

Каир, 18 декабря. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси полностью поддерживает строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Об этом пишет издание «Аль-Ахрам».

По его словам, проект является крупным и значительным шагом в направлении мирного использования ядерной энергетики в республике.

«АЭС "Эль-Дабаа" должна повысить уровень развития Египта, сделав его одной из самых важных стран региона в ядерной области», — сказал Гросси во время встречи с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире.

Строительством атомной электростанции в провинции Матрух на севере республики занимается российская компания «Росатом». Соответствующее соглашение подписано между странами в 2015 году. Проект оценили в 28,75 миллиарда долларов. Первая выработка электричества запланирована на 2026 год.

Мариано Гросси заявил, что АЭС «Эль-Дабаа» станет образцом для плодотворного сотрудничества между МАГАТЭ и Египтом. Он высоко оценил ключевой вклад Каира в область ядерного нераспространения на региональном и международном уровнях.

Абдель Фаттах ас-Сиси уточнил, что реализация проекта послужит на благо народа и позволит стране обеспечить соседние государства электроэнергией. Также он поблагодарил МАГАТЭ за контроль по использованию ядерной науки и технологий для распространения мира и безопасности.

Россия в начале декабря организовала международный форум по атомной энергии в Египте. Главной темой мероприятия стали инвестиции в проект АЭС «Эль-Дабаа».