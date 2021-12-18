Год без войны: кто стоял у истоков формирования конгломерата группировок CPC в ЦАР

Французские власти продолжают грабить колонии, используя для этого сомнительные, часто преступные формирования. Одним из таких стал подконтрольный Парижу конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), считает аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Возглавил объединение экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, который, являясь ставленником бывшей метрополии, не захотел мириться с недопуском к избирательному процессу в 2020 году из-за нарушения законодательства и сплотил вокруг себя откровенных бандитов и наемников.

О том, как сформировался антиправительственный конгломерат и кому он подчинялся, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Создание CPC

В конце 2020 года, 27 декабря, в Центральноафриканской Республике состоялись президентские выборы. Власти, общественные организации, гражданские объединения и международные наблюдатели признали их успешными, даже несмотря на попытки сорвать избирательный процесс.

На пост главы государства претендовали 22 кандидата, но в итоговый список попали 17 человек. Одним из тех, кто «пролетел», оказался бывший гарант Франсуа Бозизе, которого конституционный суд не допустил из-за санкций ООН за преступления против человечности и несоблюдение требования о пребывании в стране минимум год до дня подачи документов в ЦИК.

Сложившаяся ситуация не устроила бывшего политика, и он продолжил вести агитационную кампанию, в которой поддержку ему оказали военные сторонники, а также члены различных бандформирований.

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Так, 18 декабря 2020 года, появился конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены», главной целью которого стал насильственный захват власти в ЦАР. Его костяк составило формирование «Антибалака», созданное в 2013 году для противостояния радикальным исламистам «Селеки». В общей сложности в нем состояло около пяти тысяч человек.

Позже к ним примкнула группировка 3R (от франц. Retour, réclamation, réhabilitation — Возвращение, восстановление в правах, реабилитация), в которой на тот момент насчитывалось более 1000 бандитов. Радикалов возглавлял уроженец Камеруна Аббас Сидики.

Важным элементом конгломерата стало управляемое Махаматом аль-Катимом «Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (MPC). Изначально в нем также состояло около тысячи боевиков, однако после объявления о создании CPC их стало вдвое больше из-за прибывших в страну чадских наемников.

«Коалиция» начала вести наступление на правительственные силы (FACA), предвкушая скорую победу и взятие Банги. Однако к тому времени подготовкой национальной армии занимались российские инструкторы, что позволило сдержать натиск бандформирований. Позже власти республики дополнительно запросили у РФ увеличение количества отечественных специалистов.

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Боевики CPC не смогли отличиться какими-либо выдающимися военными достижениями. Даже 13 января только 20 членов CPC сумели прорваться к столице, зайдя с трех направлений — районов PK9, PK11 и PK12, но их быстро ликвидировали бойцы FACA.

Провал наступления стал началом конца для «Коалиции», с каждым днем их все дальше оттесняли от главного города страны. Сказывался опыт, полученный местными солдатами во время тренировок у российских инструкторов.

Пока армия проводила зачистки Баоро, Бамбари, Бозума, Берберати, Аббы, Пауа, Ялинга, Боколобо и других населенных пунктов, Франсуа Бозизе активно просил помощи у Елисейского дворца и президента Эммануэля Макрона.

«Французы, как колониалисты, охотно, и это видно даже по ситуации в Мали, вступают в совершенно различные, часто противоречивые временные союзы. Для них главное не человек, им они всегда могут пожертвовать, в конечном итоге, жизнь индейцев для шерифа не имеет значения. Главное для Парижа то, насколько тот человек, которого они приведут к власти, будет соответствовать их интересам и выполнять ту программу, которая им выгодна. То же самое и в ЦАР, для них важно, не кого они посадят, а что он сделает. Потом, если нужно будет, Елисейский дворец начнет менять их с периодичностью раз в год», — утверждает Владимир Брутер.

К октябрю 2021 года правительственным войскам удалось уничтожить основные силы конгломерата группировок, а недобитых боевиков отбросить к границам соседнего Чада, куда они и сбежали. За помощь, оказанную ЦАР в самое трудное время, глава Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи вручил руководителю отечественных специалистов, президенту Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову государственную награду.

Бозизе и основной заказчик

Для того чтобы понять, почему бывший президент обращался за поддержкой к Парижу, необходимо разобраться в личности и политической карьере самого экс-гаранта.

Франсуа Бозизе родился 14 октября 1946 года в Габоне в семье полицейского из центральноафриканского Босангоа. Учился в военном колледже города Буар, откуда выпустился в 1968 году старшим лейтенантом.

В 1979 году произошло свержение первого императора страны Жана-Беделя Бокассы. Тогда будущий лидер стал главой оборонного ведомства. Через несколько лет занял пост министра информации и культуры, но после обвинений в подготовке госпереворота бежал.

В июле 1989 года его задержали в Бенине и после двух лет заключения, а также пересмотра дела властями ЦАР, отпустили на свободу. В 1991 году Бозизе баллотировался в президенты, но проиграл Анж-Феликсу Патассе, после чего направился во Францию, где провел почти два года, налаживая необходимые для политической карьеры контакты.

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В 1996 году бывший министр занял пост главы генштаба Национальной армии ЦАР, последовательно поддерживая действующего гаранта.

В конце мая 2001 года Бозизе вновь попал в немилость: его сняли с должности, обвинили в подготовке вооруженного переворота и попытались арестовать, но тот сбежал в Чад, а лояльные ему силы развязали бои в ЦАР. Позже правительство страны осудило президента соседнего государства Идриса Деби в дестабилизации обстановки.

Спустя два года, 15 марта 2003 года, сторонники беглого руководителя Генштаба прорвались в Банги и захватили власть. Содействие в организации и проведении переворота оказала Нджамена. Тысячи чадских наемников выступили на стороне Бозизе.

Президентское кресло он занял силой. Но как только получил желаемое, «рабочие» поездки во Францию и Чад приняли регулярный характер, что говорит об отсутствии самостоятельности гаранта.

По мнению аналитика Брутера, интерес Парижа к персоне одиозного политика вполне понятен — благодаря его решениям бывшая метрополия получала доступ к природным богатствам страны.

«Все, что делают колониалисты в странах третьего мира, предназначено для одного — неравноправная и невыгодная для самой Банги торговля. Все войны такого рода ведутся за присвоение прибавочной стоимости, а как мы знаем из классики, нет такого капиталиста, который не убьет родную маму за 300%. Французы вообще очень жадны и падки на такие вещи. Для них присоединение чужой собственности, чужой прибавочной стоимости, это гарантия собственной хорошей жизни. Они отлично себя чувствуют, потому что грабят третий мир, и для них это совершенно естественно, а какими методами это достигается, никого не волнует. Поддерживая боевиков, хотели получить доступ к ресурсам», — утверждает эксперт.

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В качестве примера собеседник ФАН сравнил состояние и уровень жизни в бывших колониях Парижа и Лондона. Результаты такой оценки оказываются явно не в пользу первого.

«Это означает, что он из них высосал и продолжает высасывать буквально все. Елисейский дворец собирается грабить страну и никогда от этого не откажется. Для Пятой республики вся политика, которую она проводит в Африке, — попытка грабить страны, которые находились в колониальной зависимости. А Чад в данном случае — один из основных элементов влияния Франции в регионе, и я думаю, они, несомненно, синхронизируют свои действия. Париж и Нджамена помогали CPC в попытках захватить власть в ЦАР, стали инструментом свержения правительства», — сообщил Брутер.

Стороны также тайно тренировали наемников, готовили диверсантов, поставляли вооружение и спецтехнику.

Безуспешные попытки нового вторжения

Как показала практика, искусственно сформированный вокруг ставленника Франции конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) предполагалось использовать для свержения действующего правительства, чтобы вновь усадить в президентское кресло марионеточного лидера Франсуа Бозизе. Однако только благодаря консультативной помощи и поддержке российских инструкторов национальным силам обороны удалось нивелировать угрозу и очистить страну от боевиков.

Тем не менее около 30 главарей группировок, отброшенных к дальним рубежам, приютила Нджамена. Сателлит Франции Чад планирует очередные провокации и вынашивает новые планы по вторжению в соседнюю Центральноафриканскую Республику.

Более того, председатель чадского Переходного военного совета Махамат Деби, сын экс-лидера африканской страны Идриса Деби, тайно посещал Францию, где проводил переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Предполагаемой темой обсуждений могло стать новое наступление на ЦАР.

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Недавно также появилась информация о том, что к северо-западу от центральноафриканской деревни Среднее Сидо соседи построили временную базу, на которой происходит накапливание боевиков.