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Оставшиеся без обслуживания из-за сбоя сервиса МВД граждане смогут получить услуги 19 декабря

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 16:48
Общество
Оставшиеся без обслуживания из-за сбоя сервиса МВД граждане смогут получить услуги 19 декабря
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 декабря. После устранения появившихся в работе информационных ресурсов МВД России технических проблем, пройдет прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.

Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России произошел 18 декабря и привел к образованию неполадок в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. На текущий момент продолжаются работы по устранению проблем.

Предоставление государственных услуг было приостановлено. Граждане не имели возможности получить помощь в регистрации транспортного средства или получить водительское удостоверение. Сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны планируют принять граждан 19 декабря и оказать услуги в полном объеме.

Единичные неполадки наблюдаются в работе информационной системы ГАИ в связи с техническим сбоем, сообщили в МВД. Проблемы также зафиксировали в функционировании системы регистрационно-экзаменационных подразделений.

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мвд сбой услуги
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