Петербуржцы в соцсетях возложили ответственность за пожар на «Северной верфи» на власти города

Огрехи в работе коммунальных служб Санкт-Петербурга по очистке снега на дорогах могли притормозить ликвидацию пожара на заводе «Северная верфь». Об этом в комментарии ФАН заявил политолог Сергей Простаков.

В пятницу, 17 декабря, в Петербурге случился крупный пожар на заводе «Северная верфь». Пламя охватило верхнюю палубу строящегося корвета «Проворный», площадь составляла около 80 квадратных метров. Корабль тушили по четвертому из пяти рангов сложности. Было привлечено от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники.

Многие горожане связывают этот пожар с неочищенными от снега улицами Санкт-Петербурга. По их мнению, из-за обилия снега и транспортного коллапса на дорогах пожарные машины ехали к месту ЧП дольше, чем могли бы. Порция критики досталась и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

«Беглов сам приложил немало усилий, чтобы прослыть нерадивым хозяином из-за уборки улиц Петербурга от снега. Когда же загорелась “Северная верфь”, то еще облажался. Пожарным машинам наверняка пришлось сначала побороться с неубранными дорогами, а уж потом с пожаром», — пишут в социальных сетях горожане.

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Кто-то даже понадеялся, что Беглов уйдет в отставку.

«Может, Беглова наконец отставят? Город весь в снегу и сосульках, станции метро до сих пор доделывают, с QR-кодами фиг пойми что. Отваливается штукатурка или части зданий в центре города (иногда на прохожих). Теперь у него еще и корабль сгорел», — возмущаются петербуржцы.

Политолог Сергей Простаков считает, что пробки на дорогах из-за нерасчищенных улиц действительно могли помешать тушению пожара. Он подчеркнул, что при ликвидации такого чрезвычайного происшествия важна даже каждая секунда, а не минута.

«Речь идет об обороноспособности страны и человеческих жизнях. Расследование происшествия должно прояснить все детали пожара и его причины. Однако уже даже гипотетическая возможность того, что огрехи работы петербургских коммунальщиков и власти города могли повлиять на инцидент сами по себе, изрядно дискредитирует губернатора и его окружение, ответственных за уборку. Проблемы с ней были известны, а теперь горожане и, возможно, граждане всей страны сталкиваются с их последствиями, еще более негативными, чем неприятности в виде пробок на дорогах и возможных травм на тротуарах», — отметил он.

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Ранее аналитик Юрий Голубь указал на некомпетентность властей Санкт-Петербурга. По его словам, руководство Петербурга во главе с Александром Бегловым провалило своеобразный экзамен на профпригодность.