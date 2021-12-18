Египет и Саудовская Аравия объединили усилия для достижения безопасности в Африке

Каир, 18 декабря. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри принял в столице делегацию из Саудовской Аравии, которую возглавил его коллега Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Стороны провели заседание комитета по политическим консультациям, созданный в июне 2007 года в рамках меморандума о взаимопонимании между двумя странами. В ходе переговоров они обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, а также обсудили способы урегулирования конфликтов на Африканском континенте.

«Египет и Саудовская Аравия тесно сотрудничают для достижения безопасности и стабильности в регионе», — говорится в совместном заявлении.

Egypt, Saudi Arabia working closely to achieve 'security and stability in the region': Shoukry https://t.co/wooyODMgqK — Ahram Online (@ahramonline) December 16, 2021

Шукри и Аль Сауд также обсудили ситуацию в Ливии. Они подтвердили необходимость своевременного проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря, а также изгнания всех иностранных боевиков и наемников.

«Голосование является кульминацией процесса объединения, призванного положить конец десятилетним беспорядкам, которые охватили страну после свержения и убийства президента Муаммара Каддафи в 2011 году», — заявили министры.

Шукри добавил, что Египет продолжит сотрудничество и координацию с Саудовской Аравией и международными партнерами для выполнения всех компонентов, включая вывод иностранных боевиков. В стране не должно быть никаких сторон, обладающих оружием, кроме Ливийской национальной армии и институтов безопасности.

Каир ранее поддержал североафриканское государство на пути к проведению президентских выборов в срок. Республика готова оказать всестороннюю поддержку для реализации плебисцита.