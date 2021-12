Египет и Саудовская Аравия объединили усилия для достижения безопасности в Африке

Каир, 18 декабря. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри принял в столице делегацию из Саудовской Аравии, которую возглавил его коллега Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Стороны провели заседание комитета по политическим консультациям, созданный в июне 2007 года в рамках меморандума о взаимопонимании между двумя странами. В ходе переговоров они обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, а также обсудили способы урегулирования конфликтов на Африканском континенте.

