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Economist, один из самых авторитетных журналов Великобритании, сделал неожиданный комплимент Молдавии. Оказывается, Молдавия в 2021 году смогла «существенно улучшить свой имидж, хотя и осталась одной из самых бедных стран Европы». А улучшению своего имиджа Молдавия обязана новому президенту — проевропейской демократке Майе Санду.

Не знаю, стали ли жители Молдавии счастливее благодаря такому комплименту, но что-то мне подсказывает, что нет. Не стали. Совершенно. Потому что для страны принципиально ничего не изменилось, более того, есть тенденция к ухудшению экономической и политической ситуации, а вот похвалы от «цивилизованного мира» на хлеб не намазать, да и в топке электростанции не сжечь.

Я прекрасно помню время, когда рушился Советский Союз и Молдавия вовсю радовалась грядущей независимости. В какой-то мере это было даже похоже на помешательство. Хватит, мол, кормить Москву, сейчас отделимся и заживем, прямо как в Швейцарии. Тем более что делать для этого ничего особо не надо. Разве что молдавский язык перевести с кириллицы на латиницу, а затем и вовсе признать его румынским. А можно и вообще присоединиться к Румынии, восстановив «историческую справедливость». И как-то все сразу забыли, что молдавская государственность куда старше румынской, а кириллицей пользовались в Молдавии еще во времена Штефана чел Маре, одного из самых великих господарей Молдавии, который, кстати, очень хорошо относился к Русскому государству. Наверно, ради того чтобы стать второй Швейцарией, можно отказаться и от своей истории, и от своей памяти. Но проблема в том, что Молдавия второй Швейцарией не стала. Более того, она достаточно быстро превратилась в самую бедную и несчастную страну европейского континента.

Федеральное агентство новостей /

Независимости Молдавии уже тридцать лет. Она выходила из СССР богатой и успешной республикой с очень развитым сельским хозяйством и мощной промышленностью. Только в столице Молдавии Кишиневе существовал мощнейший промышленный кластер, десятки крупных заводов, который производил микросхемы, самые тонкие в Европе провода, электронную технику, холодильники, тракторы. Весь спектр продукции сейчас перечислить будет уже сложно. Сельхозпродукция Молдавии красовалась на прилавках магазинов всего СССР, а вина заслуженно считались одними из лучших. От всего этого сейчас остался лишь аграрный сектор, да и в нем существуют огромные проблемы, связанные со сбытом продукции. Европейский союз давал Молдавии красивые обещания, в том числе обещал открыть свой рынок, но этого не случилось. Молдавский экспорт в Европу есть, но он совершенно мизерный и его невозможно сравнить с тем, что Молдавия поставляла в республики Советского Союза.

Кроме того, Молдавия стала одной из жертв мирового энергетического кризиса. Она традиционно закупает российский газ, но ранее за него платила не совсем регулярно: скопился очень приличный долг, который нынешнее правительство отдавать не хочет даже несмотря на то, что в новом газовом контракте это прописано как одно из главных условий. Кстати, сами переговоры по этому контракту тоже были похожи на фарс, так как Молдавия выдвинула «Газпрому» заведомо неприемлемые условия, а когда получила отказ, попыталась закупить газ в… Польше по цене гораздо выше рыночной. Само собой, после всего этого пришлось вернуться к «Газпрому» и согласиться на его условия. Особенно удивительно, что президент Молдавии Майя Санду поблагодарила за это… США.

ФБА «Экономика сегодня» /

Население Молдавии расколото. Значительная его часть — за хорошие отношения с Россией, примерно такая часть с надеждой смотрит на Европу, есть еще люди, которые мечтают о воссоединении с Румынией. Тридцать лет непонятных шатаний и полного отсутствия развития. Зато хватает громких лозунгов и обещаний. Никак не решается проблема Приднестровья, русскоязычного региона, восставшего против новой молдавской политики еще в то время, когда Молдавия формально еще была республикой СССР. Несмотря на то, что конфликт уже три десятилетия заморожен, опасность новой войны сохраняется, а порой к этой новой войне Молдавию подталкивают «старшие партнеры».

Каково будущее у Молдавии? Сейчас можно констатировать, что в ближайший президентский срок в лучшую сторону не изменится ничего. Молдавия и ее народ снова наступают на те же грабли, которые уже били их по головам очень много раз. Моисей водил свой народ по пустыне сорок лет, до этого срока Молдавии осталось не так уж много, а затем есть все шансы, что этот рекорд будет побит.

Если, конечно, молдаване не вспомнят свою настоящую историю и то, как они жили в Российской империи и СССР.