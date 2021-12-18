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Замглавы МИД Латвии считает невозможным выполнение требований РФ по гарантиям безопасности

Политика
Замглавы МИД Латвии считает невозможным выполнение требований РФ по гарантиям безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Киев, 18 декабря. Выполнение российских требований по гарантиям безопасности является невозможным, заявил замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс в интервью журналистам украинского издания «Лига».

Дипломат прокомментировал вопрос о том, можно ли говорить с Москвой о требованиях, которые касаются недопуска Украины в состав НАТО.

«Это нарушило бы все принципы, которые мы согласовали, которые международное сообщество приняло в XX веке», — отметил министр.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии подчеркнул, что логика требования гарантий безопасности для России непонятна, поскольку в последние десятилетия безопасности Москвы никто не угрожает.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что НАТО ведет военные приготовления, о чем говорит выход Альянса на протяженную границу с Россией с помощью Украины.

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украина Латвия нато
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