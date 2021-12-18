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Рождественская ярмарка в европейском стиле открылась в Китае

Видео

Жителям Шанхая выпала возможность окунуться в атмосферу европейской сказки. На городской набережной открылась ярмарка, где можно попробовать кухню других народов и познакомиться с рождественскими традициями.

Национальный Новый год в Китае называют праздником весны, обычно его отмечают в феврале. Рождество же в Поднебесной считают западным праздником. Несмотря на это, необычное мероприятие вызвало любопытство у тысяч горожан и ностальгию у тех, кто бывал в Европе. 

«Еда, здания, домики, елка. Вся эта красота мне напоминает рождественский базар, который однажды мне удалось посетить в Европе. Это очень здорово», — радуется посетительница Ву Цзяруй.

Для посетителей ярмарки открылись более 100 киосков, где можно купить подарки, костюмы Санты, выпить согревающий глинтвейн или попробовать угощения, которые сложно найти в Китае. 

«Я проходила мимо лавки, где жарят сыр, меня сразу это привлекло. Знаете, я почувствовала ту оригинальную еду, которую можно найти лишь в зарубежных странах», — рассказала местная жительница Элевен Ли.

Для детей организовали чтение сказок и рассказов. Также посетители приняли участие в веселых конкурсах, которые проводил Санта-Клаус. 

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