Ипотечные кредиты станут менее доступны после повышения ключевой ставки ЦБ

Москва, 18 декабря. Увеличение ключевой ставки Банком России безусловно окажет влияние на отечественный жилищный рынок, отмечает в комментарии «Российской газете» президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков.

Центробанк накануне снова повысил ключевую ставку, в результате чего показатель прибавил 1% и достиг 8,5% годовых. Соответствующий шаг может снизить темпы строительства недвижимости, однако нормализовать ценовую обстановку в секторе, полагает Кулаков.

По словам эксперта, такой ход регулятора является частью последовательной политики в борьбе с инфляционным давлением. Аналитик объясняет рост цен на квартиры в новостройках удорожанием строительных материалов. Также специалист видит причину в популярности льготной ипотеки, которая привела к новым рекордам на рынке — в прошлом году россияне оформили 1,7 млн ипотечных займов.

«Базовые ставки на жилье сейчас находятся в пределах 9,9-10,7% годовых. Это делает целевые кредиты малодоступными для большого числа потенциальных новоселов», — рассказывает Кулаков.

Рост ставки может замедлить реализацию девелоперских проектов и повлияет на подорожание ипотечных кредитов, считает оценщик. При этом он видит перспективы большего баланса спроса и предложения, который стабилизирует цены жилья.