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Ипотечные кредиты станут менее доступны после повышения ключевой ставки ЦБ

Экономика
Ипотечные кредиты станут менее доступны после повышения ключевой ставки ЦБ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 декабря. Увеличение ключевой ставки Банком России безусловно окажет влияние на отечественный жилищный рынок, отмечает в комментарии «Российской газете» президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков.

Центробанк накануне снова повысил ключевую ставку, в результате чего показатель прибавил 1% и достиг 8,5% годовых. Соответствующий шаг может снизить темпы строительства недвижимости, однако нормализовать ценовую обстановку в секторе, полагает Кулаков.

По словам эксперта, такой ход регулятора является частью последовательной политики в борьбе с инфляционным давлением. Аналитик объясняет рост цен на квартиры в новостройках удорожанием строительных материалов. Также специалист видит причину в популярности льготной ипотеки, которая привела к новым рекордам на рынке — в прошлом году россияне оформили 1,7 млн ипотечных займов.

«Базовые ставки на жилье сейчас находятся в пределах 9,9-10,7% годовых. Это делает целевые кредиты малодоступными для большого числа потенциальных новоселов», — рассказывает Кулаков.

Рост ставки может замедлить реализацию девелоперских проектов и повлияет на подорожание ипотечных кредитов, считает оценщик. При этом он видит перспективы большего баланса спроса и предложения, который стабилизирует цены жилья.

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Все новости / Экономика / Ипотечные кредиты станут менее доступны после повышения ключевой ставки ЦБ
ипотека центробанк прогноз кредит жилье недвижимость ключевая ставка кулаков
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