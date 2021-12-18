Две российские биатлонистки финишировали в топ-10 в гонке преследования на этапе КМ в Анси

Анси, 18 декабря. Две биатлонистки сборной России попали в десятку сильнейших по итогам женского пасьюта на четвертом этапе Кубка мира.

Шведка Эльвира Эберг стала победительницей женской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во Французским Анси. Она преодолела десятикилометровую дистанцию за 29 минут 27 секунд, допустив два промаха. Серебряным призером гонки преследования стала Жулия Симон из Франции. Сестра Эберг Ханна финишировала третьей.

Лучшей из россиянок в пасьюте стала Светлана Миронова, которая стартовала с 21-й позиции. Она заняла восьмое место, опередив ставшую девятой соотечественницу Кристину Резцову на 0,4 секунды.

Этап Кубка мира во Франции проходит с 16 по 19 декабря. В 17:00 по московскому времени в Анси состоится мужская гонка преследования, в которой примут участие шесть российских биатлонистов.