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Депутат Аксаков: большинство уехавших россиян проклинает жизнь на Западе

Политика
Депутат Аксаков: большинство уехавших россиян проклинает жизнь на Западе
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 18 декабря. Большая часть граждан России, которая уехала работать в страны Запада, пожалела о своем решении. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, «мозги» уезжают по разным причинам из России. Кто-то не сумел самореализоваться в стране, а кто-то поехал за «длинным рублем».

«Подавляющее большинство уезжает из-за иллюзии, что там лучше. Лучше жить, больше возможности самореализоваться. А потом многие понимают, что попали не туда, куда думали. На самом деле, большинство не самореализуется и прозябает, проклинает всю эту западную жизнь», — отметил депутат в интервью URA.RU.

Анатолий Аксаков подчеркнул, что на территории России возможно сформировать такие условия, чтобы молодые специалисты оставались и работали на родине.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее объяснил желание некоторых россиян вернуться в СССР чувством ностальгии. По его словам, на самом деле никто не захотел бы возвращаться в те времена, когда в магазинах были пустые прилавки.

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госдума запад аксаков
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