Экономист Заборцев: Проблема дефицита кадров в России напрямую связана с демографией

На рынке труда в России начался дефицит. Нехватка специалистов растет с 2021 года по мере восстановления деловой активности. Пик кадрового дефицита в этом году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 млн сотрудников. В мае количество открытых вакансий достигло 2,1 млн, показатель не опускается уже на протяжении шести месяцев.

В беседе с ФАН экономист и директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев рассказал, в чем причина дефицита на рынке труда и как с ним бороться.

«Вне всяких сомнений, причина такой ситуации в демографии. На протяжении последних лет резко сокращается количество трудоспособного населения. Согласно данным официальной статистики, за период с 2014 года по 2021 год численность населения в особо активной группе с 20 до 40 лет сократилось почти на 5 млн человек — с 44,7 млн до 39,9 млн. Если смотреть возрастную группу с 20 до 60 лет, то здесь сокращение с 2014 года составило почти 6 млн человек — с 85,5 млн человек до 79,5 млн человек», — рассказал Заборцев.

По словам собеседника ФАН, ситуация будет усугубляться. На смену работникам, которым сейчас 30-45 лет (35,5 млн человек) придет новое поколение, которое намного малочисленнее — им сейчас 15-29 лет (22,6 млн человек).

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Экономист отмечает, что эта демографическая яма — мина под всю экономику. Если сейчас не предпринять самых активных действий, то это может привести к усилению бедности и падению экономики в ближайшие годы.

«Единственный ответ, который мы обязаны дать, — это рост производительности труда. Все остальное — это лишь перекладывание из одного кармана в другой, без прироста итоговой пользы. Продуктивность работников организаций должна быстро расти. Только так мы сможем удержать выпуск и доходы, обеспечить пенсии и профинансировать образование новых поколений. Многие, в том числе и в нашем правительстве, считают, что производительность труда можно поднять с помощью инвестиций в капитал. Строительство новой инфраструктуры, новых заводов и покупка нового оборудования, по их мнению, способны поднять производительность на нужный уровень. Но это очень-очень дорогое заблуждение», — заявил собеседник ФАН.

Строительство заводов сохранит текущий уровень производительности труда. Благодаря новым проектам будет больше новых рабочих мест, однако количество специалистов уменьшится, отметил экономист.

«Единственный ответ на новые вызовы — это системная социально-экономическая трансформация. И главный фокус в ней должен быть на снижении системных непродуктивных транзакционных издержек», — объяснил эксперт.

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Петр Заборцев рассказал, что необходимо проводить экономические преобразования, повышать прозрачность экономики, сокращать цепочки транзакции, упрощать операции для участников рынка, снижать потребность в поиске информации, внедрять новые управленческие технологии. Он считает, что только так возможно помочь переквалифицироваться миллионам людей из непродуктивных секторов, типа торговли, финансов и учета, и помочь им интегрироваться в производящий сектор. Это поможет решить проблему падения доходов и выпуска товаров, связанную с демографией.

«Нужно срочно делать это, или последствия мы будет пожинать уже очень скоро. Уже сегодня дефицит рабочей силы у нас в 2 млн человек. Что мы будем делать, когда к 2030 году этот дефицит утроится?» — заключил собеседник агентства.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов поделился с «Интерфаксом» прогнозом относительно исполнения бюджета в этом году. В министерстве считают, что федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в районе 0,5% валового внутреннего продукта.