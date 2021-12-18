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Памятник на могиле Грачевского могут установить 14 января

Общество
Памятник на могиле Грачевского могут установить 14 января
Россия 1  /  prt scr / Судьба человека

Москва, 18 декабря. Вдова создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что памятник на его могиле может появиться 14 января.

На аккаунт актрисы Белоцерковской в Instagram подписано более 26 тысяч человек. Вдова регулярно делится архивными снимками супруга и показывает своего сына Филиппа. Один из пользователей поинтересовался у артистки, когда на могиле автора «Ералаша» появится памятник.

«Открытие будет 14 января, скорее всего. Я сообщу на странице, когда и во сколько», — написала она в Stories.

Владелица аккаунта призналась, что Грачевский по-прежнему приходит к ней во снах. Но боль от потери потихоньку утихает, ее замещает светлая грусть о режиссере. Отрадой для сердца Белоцерковской является ее сын Филипп. Мальчик растет похожим и на отца, и на мать.

Борис Грачевский скончался 14 января от последствий, вызванных коронавирусом. Его похоронили на столичном Троекуровском кладбище.

Ранее на могиле народного артиста СССР Армена Джигарханяна в годовщину его смерти установили памятник. Монумент представляет собой сидящую фигуру актера, его разработали заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.

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памятник белоцерковская грачевский
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