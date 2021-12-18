Памятник на могиле Грачевского могут установить 14 января

Москва, 18 декабря. Вдова создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что памятник на его могиле может появиться 14 января.

На аккаунт актрисы Белоцерковской в Instagram подписано более 26 тысяч человек. Вдова регулярно делится архивными снимками супруга и показывает своего сына Филиппа. Один из пользователей поинтересовался у артистки, когда на могиле автора «Ералаша» появится памятник.

«Открытие будет 14 января, скорее всего. Я сообщу на странице, когда и во сколько», — написала она в Stories.

Владелица аккаунта призналась, что Грачевский по-прежнему приходит к ней во снах. Но боль от потери потихоньку утихает, ее замещает светлая грусть о режиссере. Отрадой для сердца Белоцерковской является ее сын Филипп. Мальчик растет похожим и на отца, и на мать.

Борис Грачевский скончался 14 января от последствий, вызванных коронавирусом. Его похоронили на столичном Троекуровском кладбище.

Ранее на могиле народного артиста СССР Армена Джигарханяна в годовщину его смерти установили памятник. Монумент представляет собой сидящую фигуру актера, его разработали заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.