Минобороны РФ впервые показало видео уничтожения дрона беспилотником «Орион»

Москва, 18 декабря. Минобороны РФ устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого беспилотник «Орион» уничтожил другой БПЛА в воздухе.

Журналист Александр Рогаткин обнародовал в своем Telegram-канале видеоролик, на кадрах которого запечатлена работа «Ориона». Беспилотник поднялся в небо, после чего уничтожил дрон вертолетного типа с помощью противотанковой управляемой ракеты.

«Орион» является средневысотным ударным беспилотным летательным аппаратом. Его максимальная взлетная масса достигает 1,1 тысячи килограммов, крейсерская скорость полета составляет 200 километров в час. Аппарат может находиться в воздухе до 24 часов.

Ранее на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова состоялась выкатка первого летного образца российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Дрон способен нести ракеты, а также управляемые и неуправляемые бомбы. Беспилотник предназначен для поиска, разведки и уничтожения воздушных и наземных целей, передает «Царьград».