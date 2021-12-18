Житель Подмосковья пришел на помощь тонущему мужчине с собакой

Москва, 18 декабря. Подмосковный житель по имени Александр помог избежать трагедии, вытянув из воды тонущего мужчину и его собаку.

Трагедия чуть было не случилась на реке Пахре в районе Ленинских горок. Мужчина пришел на рыбалку вместе с собакой. Пока он готовил себе лунку, его собака ушла гулять по льду. Животное провалилось, так как лед оказался слишком тонким. Рыбак пытался спасти собаку, но провалился под лед и еле вылез из воды.

Местный житель Александр пришел на помощь незадачливому хозяину собаки. Он тоже упал в воду, но решил идти к тонущему животному через лед напролом. Все закончилось благополучно. Спасший пса мужчина попросил владельцев собак впредь хотя бы держать их на поводке, если уж они берут их с собой на рыбалку.

Похожий случай произошел под Череповцом. На помощь двум провалившимся под лед рыбакам пришел 16-летний сын одного из них.