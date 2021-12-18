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Международный день мигранта беженцы в Ливии проводят у офиса УВКБ
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Международный день мигранта беженцы в Ливии проводят у офиса УВКБ

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 16:11
Весь мир
Международный день мигранта беженцы в Ливии проводят у офиса УВКБ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Игорь Петрашевич

Триполи, 18 декабря. Активисты социальных сетей опубликовали видео, демонстрирующее, как застрявшие в Ливии искатели убежища проводят Международный день мигранта.

Запись размещена на странице Refugees in Libya в Twitter. Десятки людей ночуют у здания штаб-квартиры Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), расположившись прямо на своих вещах. Все они ждут решения о своей эвакуации из североафриканского государства.

 

 

«Так в день международного мигранта выглядит жизнь пострадавших беженцев в Ливии, игнорируемых со стороны офиса УВКБ ООН и Комиссии ЕС и брошенных на произвол судьбы. Пожалуйста, г-н Муса аль-Кони, что вам мешает освободить задержанных?»—написали активисты под видеозаписью, обращаясь к члену Президентского совета.

Острый миграционный кризис вспыхнул в Триполи еще в октябре, когда нелегалы провели массовые демонстрации у штаб-квартиры Управления ООН. Многие ранее находились под стражей в ливийских центрах, подвергаясь унижениям и пыткам со стороны местных силовиков.

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ливия
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