Международный день мигранта беженцы в Ливии проводят у офиса УВКБ

Триполи, 18 декабря. Активисты социальных сетей опубликовали видео, демонстрирующее, как застрявшие в Ливии искатели убежища проводят Международный день мигранта.

Запись размещена на странице Refugees in Libya в Twitter. Десятки людей ночуют у здания штаб-квартиры Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), расположившись прямо на своих вещах. Все они ждут решения о своей эвакуации из североафриканского государства.

On international migrants day this how life looks like for the victimized Refugees in Libya who have been abandoned,neglected by @UNHCRLibya & @EU_Commission.

Please @Moussa_kouni What's preventing you from releasing the detainees? @hrw @JFCrisp #evacuaterefugeesfromlibya pic.twitter.com/SErORYKBq0 — Refugees In Libya (@RefugeesinLibya) December 18, 2021

«Так в день международного мигранта выглядит жизнь пострадавших беженцев в Ливии, игнорируемых со стороны офиса УВКБ ООН и Комиссии ЕС и брошенных на произвол судьбы. Пожалуйста, г-н Муса аль-Кони, что вам мешает освободить задержанных?»—написали активисты под видеозаписью, обращаясь к члену Президентского совета.

Острый миграционный кризис вспыхнул в Триполи еще в октябре, когда нелегалы провели массовые демонстрации у штаб-квартиры Управления ООН. Многие ранее находились под стражей в ливийских центрах, подвергаясь унижениям и пыткам со стороны местных силовиков.