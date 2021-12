Международный день мигранта беженцы в Ливии проводят у офиса УВКБ

Триполи, 18 декабря. Активисты социальных сетей опубликовали видео, демонстрирующее, как застрявшие в Ливии искатели убежища проводят Международный день мигранта.

Запись размещена на странице Refugees in Libya в Twitter. Десятки людей ночуют у здания штаб-квартиры Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), расположившись прямо на своих вещах. Все они ждут решения о своей эвакуации из североафриканского государства.

On international migrants day this how life looks like for the victimized Refugees in Libya who have been abandoned,neglected by @UNHCRLibya & @EU_Commission.

Please @Moussa_kouni What's preventing you from releasing the detainees? @hrw @JFCrisp #evacuaterefugeesfromlibya pic.twitter.com/SErORYKBq0