Экс-президент Молдавии Додон раскритиковал Санду и Запад за кризисные явления в стране

Кишинев, 18 декабря. Ответственность за кризис в Молдавии лежит на президенте Майе Санду. Такое мнение выразил бывший главы государства Игорь Додон.

Представитель оппозиционной Партии социалистов уверен, что вина за происходящее в стране лежит на главе государства и странах Запада, которые ее поддерживают. По словам политика, сейчас никто не может помешать их провалам и некомпетентным действиям.

«Граждане нашей страны увидели воочию, что такое новая власть — на их глазах в течение последнего года она разрушает все, что мы создали в 2019-2020 годах. Им есть с чем сравнивать», — сказал политик.

Додон добавил, что речь идет о резком росте цен и других кризисных явлениях.

Ранее стало известно, что Парламент Молдавии утвердил перевод средств в счет оплаты долга «Газпрому». Речь идет о сумме 74 млн долларов.