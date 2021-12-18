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Бывший муж Бородиной раскритиковал выпуск шоу Собчак об инфоцыганах

Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной раскритиковал выпуск шоу Собчак об инфоцыганах
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 18 декабря. Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров нелестно отозвался о новом фильме телеведущей и журналистки Ксении Собчак. Светская львица рассказала в выпуске своего шоу о продавцах курсов в соцсетях, которых называют инфоцыганами.

Омаров раскритиковал работу Собчак у себя в Instagram Stories. Он отметил один из главных недостатков фильма — рассинхронизацию звука. По словам предпринимателя, это сильно сказалось на восприятии выпуска.

«Весь твой эффект лютой разоблачительницы слился в унитаз», — подчеркнул бизнесмен, обращаясь к журналистке.

Экс-супруг Бородиной предложил знаменитой блондинке обратиться в его компанию за продакшеном, отметив с иронией, что она уже заработала на эти услуги. Кроме того, Омаров готов научить телеведущую делать правильный пиар. Как напомнил предприниматель, в своем фильме Собчак жаловалась, что никто из разоблаченных не захотел прийти к ней на интервью.

«Сказать почему? Потому что вы такие предсказуемые, а твои менеджеры так топорно приглашают. Ну кто придет стрельнуть себе в голову?!» — пояснил бывший муж ведущей «Дома-2».

Бывший муж Бородиной раскритиковал выпуск шоу Собчак об инфоцыганах
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Бизнесмен заявил, что знает об этом, поскольку его тоже звали на интервью к журналистке. Он пообещал показать двухмесячную переписку с ее менеджерами.

Одной из героинь выпуска шоу Собчак о продажах сомнительных курсов в соцсетях стала блогер Елена Блиновская. После выхода фильма она ответила светской львице на обвинения в инфоцыганстве.

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собчак бородина омаров
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