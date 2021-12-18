19FortyFive: США могут оказаться в сложном положении из-за покупки Индией российских С-500

Москва, 18 декабря. Санкционные угрозы США не повлияют на планы Индии приобрести у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 «Прометей». К такому выводу пришли эксперты американского портала 19FortyFive.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия сможет стать первым покупателем российских С-500, если у Нью-Дели появится такое желание. Аналитики напомнили, что недавно Нью-Дели приобрел у Москвы ракетные комплексы С-400, что вызвало недовольство в Вашингтоне. При этом Белый дом пригрозил индийской стороне санкциями, однако два американских сенатора Марк Уорнер и Джон Корнин призвали президента США Джо Байдена не вводить в отношении Индии ограничительные меры, передает «ПолитРоссия».

«Индия может столкнуться с санкциями за приобретение российских С-400, как и Турция, которая поплатилась за сделку с Москвой исключением из программы по производству истребителей F-35. Белый дом пока не принял решения. Не исключено, что на фоне призывов нескольких сенаторов Вашингтон сделает единственное исключение для Нью-Дели», — считают эксперты.

Однако покупка российских С-500 индийской стороной может поставить Соединенные Штаты в сложное положение. Вашингтон выступает против использования российских систем ПВО своими партнерами и союзниками, при этом американская сторона не хочет портить отношения с Индией, которая является ценным партнером благодаря своему участию в антикитайском альянсе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у России второй пол ЗРК С-400. При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot.