Bubble Studios выпустит приквел к кинокомиксу «Майор Гром»

Москва, 18 декабря. Российская компания Bubble Studios на фестивале Bubble Comic Con в Москве анонсировала фильм про детство майора Грома. События ленты развернутся в Петербурге в лихие девяностые.

По сюжету майор полиции Константин Гром пытается вычислить и обезвредить криминального авторитета по кличке Анубис. А в это время его десятилетний сын Игорь зарабатывает деньги, ввязываясь в сомнительные авантюры.

Приквел выйдет под названием «Майор Гром: Трудное детство». Съемками картины займутся создатели «Чумного доктора». Выход новой части франшизы намечен на начало 2023 года.

Оригинальная лента про петербургского полицейского появилась в 2017 году. Главную роль в фильме сыграл актер Александр Горбатов. В 2021 году Bubble Studios выпустила вторую часть «Майор Гром: Чумной доктор».

Несмотря на провал в прокате, после выхода на американском стриминге Netflix сиквел быстро вошел в топ-лист по популярности. Фильм набрал 57,2 млн часов просмотра.