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Пакистан хочет сплотить исламский мир для помощи Афганистану

Весь мир
Пакистан хочет сплотить исламский мир для помощи Афганистану
mofa.gov.pk  /  Ministry of Foreign Affairs – MOFA

 

Исламабад, 18 декабря. Пакистан намерен сплотить мусульманские страны для оказания помощи Афганистану, который сейчас находится на грани экономической и гуманитарной катастрофы.

Министр иностранных дел республики Шах Махмуд Куреши сообщил, что 19 числа примет участие во встрече его коллег из ряда стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет в Исламабаде. Чиновник планирует передать собравшимся послание от пакистанских властей, которые, говоря от лица всего афганского народа, призывают мусульманские страны оказать поддержку южноазиатскому государству.

Сообщается, что в ходе заседания стороны изучат пути оказания помощи Кабулу с учетом сложной внутриполитической обстановки в стране, поскольку многие государства пока настороженно относятся к правительству, сформированному боевиками «Талибана»1 (запрещен в РФ). На встречу, помимо делегатов от ОИС, прибудут специальные представители по Афганистану из России, Китая, США и ЕС, а также министр иностранных дел талибов Амир Хан Муттаки.

Как подчеркнул Куреши, это мероприятие не означает, что присутствующие там страны официально признают новые афганские власти. В то же время пакистанское руководство намерено повлиять на талибов, чтобы те предприняли необходимые шаги для повышения доверия к ним со стороны иностранных правительств.

На данный момент основным проблемным вопросом в этом плане является спорный состав кабинета министров, представленный только членами «Талибана», а также позиция радикального движения по отношению к женщинам. Глава МИД Пакистана выразил надежду, что члены ОИС воспользуются своим влиянием в мусульманском мире и окажут давление на новое афганское руководство, чтобы оно перестало препятствовать получения образования и трудоустройству представительниц слабого пола.

Куреши сказал, что в беседе со своими зарубежными коллегами неоднократно указывал на тяжелые последствия краха экономики в Афганистане для многих других стран. В частности, вместе с беженцами, поток которых неизбежно возрастет, в соседние государства, а затем и в Европу могут проникать экстремисты. Сами мигранты не останутся в Пакистане или Иране, а направятся в поисках лучшей жизни дальше на Запад.

В самой же стране, оставленной без поддержки, расцветут террористические движения, включая «Аль-Каиду»1 и «Исламское государство»1 (обе организации запрещены в РФ).

Тем не менее международные наблюдатели отметили улучшение ситуации с безопасностью после прихода талибов к власти, несмотря на ряд резонансных терактов. Однако экономическая, гуманитарная и социальная обстановка продолжают ухудшаться. Большая часть активов Центрального банка страны все еще заморожена в США, а иностранные правительства не спешат налаживать контакты с лидерами радикального движения без подтверждения ими своей приверженности реформам.

Многие опасаются, что, несмотря на все заявления о готовности предоставить женщинам более широкие права, талибы вновь жестко ограничат свободы людей, как сделали это в предыдущий период своего правления 20 лет назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан куреши
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