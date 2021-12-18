Пакистан хочет сплотить исламский мир для помощи Афганистану

Исламабад, 18 декабря. Пакистан намерен сплотить мусульманские страны для оказания помощи Афганистану, который сейчас находится на грани экономической и гуманитарной катастрофы.

Министр иностранных дел республики Шах Махмуд Куреши сообщил, что 19 числа примет участие во встрече его коллег из ряда стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет в Исламабаде. Чиновник планирует передать собравшимся послание от пакистанских властей, которые, говоря от лица всего афганского народа, призывают мусульманские страны оказать поддержку южноазиатскому государству.

As Afghans face disastrous winter Pakistan to rally Muslim countries to help (from @AP) by ⁦@Kathygannon⁩ https://t.co/i2Uh0MW5v6 — Kathy Gannon (@Kathygannon) December 18, 2021

Сообщается, что в ходе заседания стороны изучат пути оказания помощи Кабулу с учетом сложной внутриполитической обстановки в стране, поскольку многие государства пока настороженно относятся к правительству, сформированному боевиками «Талибана»1 (запрещен в РФ). На встречу, помимо делегатов от ОИС, прибудут специальные представители по Афганистану из России, Китая, США и ЕС, а также министр иностранных дел талибов Амир Хан Муттаки.

Как подчеркнул Куреши, это мероприятие не означает, что присутствующие там страны официально признают новые афганские власти. В то же время пакистанское руководство намерено повлиять на талибов, чтобы те предприняли необходимые шаги для повышения доверия к ним со стороны иностранных правительств.

На данный момент основным проблемным вопросом в этом плане является спорный состав кабинета министров, представленный только членами «Талибана», а также позиция радикального движения по отношению к женщинам. Глава МИД Пакистана выразил надежду, что члены ОИС воспользуются своим влиянием в мусульманском мире и окажут давление на новое афганское руководство, чтобы оно перестало препятствовать получения образования и трудоустройству представительниц слабого пола.

#KaptanForeignPolicy



Shah Mahmood Qureshi told reporters in the eastern city of Lahore that the “extraordinary session” of the 57-nation Organization of Islamic Cooperation is being arranged in Islamabad for December 19 at the request of its current chair, Saudi Arabia. pic.twitter.com/gObvpIOjWo — CCE EAGLE (@CceEagle) December 18, 2021

Куреши сказал, что в беседе со своими зарубежными коллегами неоднократно указывал на тяжелые последствия краха экономики в Афганистане для многих других стран. В частности, вместе с беженцами, поток которых неизбежно возрастет, в соседние государства, а затем и в Европу могут проникать экстремисты. Сами мигранты не останутся в Пакистане или Иране, а направятся в поисках лучшей жизни дальше на Запад.

В самой же стране, оставленной без поддержки, расцветут террористические движения, включая «Аль-Каиду»1 и «Исламское государство»1 (обе организации запрещены в РФ).

Тем не менее международные наблюдатели отметили улучшение ситуации с безопасностью после прихода талибов к власти, несмотря на ряд резонансных терактов. Однако экономическая, гуманитарная и социальная обстановка продолжают ухудшаться. Большая часть активов Центрального банка страны все еще заморожена в США, а иностранные правительства не спешат налаживать контакты с лидерами радикального движения без подтверждения ими своей приверженности реформам.

Многие опасаются, что, несмотря на все заявления о готовности предоставить женщинам более широкие права, талибы вновь жестко ограничат свободы людей, как сделали это в предыдущий период своего правления 20 лет назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.