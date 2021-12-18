Российские дроны и вертолеты Ка-52М будут вооружены новыми авиационными ракетами Х-БПЛА

Москва, 18 декабря. Новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, которую можно будет использовать для вооружения беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, была разработана в России.

Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. В публикации говорится, что Х-БПЛА будет применяться для вооружения ударных дронов и вертолета Ка-52М.

«Х-БПЛА является дальнейшим развитием линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет-Д"», — указывается в материале.

Источник издания также отметил, что десятки успешных испытаний новой управляемой ракеты уже прошли с опытного образца Ка-52М.

Ранее сообщалось, что минобороны Малайзии внесло в свой шорт-лист российский разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э». В свою очередь Вооруженные силы РФ ожидают появления в войсках тяжелого БПЛА «Охотник», передает RT.