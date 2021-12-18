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Над книгой Марины Федункив пошутили из-за метки 18+

Шоу-бизнес
Над книгой Марины Федункив пошутили из-за метки 18+
Пресс-служба телеканала «Суббота!»

Москва, 18 декабря. Звезда шоу Comedy Woman и актриса Марина Федункив стала участницей YouTube-шоу «Женский форум». На нем девушки-комики высмеяли книгу, которую гостья выпустила еще в сентябре.

Автобиографичное произведение Федункив получило название «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины». В книге артистка описала свой нелегкий путь и поделилась некоторыми откровенными деталями, из-за чего воспоминания звезды «Реальных пацанов» получили возрастную метку 18+.

Юмористки из «Женского форума» пошутили над этим фактов в эфире шоу. Они предположили, почему было выбрано такое возрастное ограничение, и вспомнили о конфузе с блогером и рэп-исполнительницей Айзой Долматовой. Экс-жена Гуфа нечаянно опубликовала в Instagram Stories слишком интимный снимок, который не предназначался для глаз широкой аудитории.

«Открываешь, а там «вареник» сразу. Музыкальная открытка от Айзы», — съюморили девушки-комики.

Над книгой Марины Федункив пошутили из-за метки 18+
Pr Scr instagram.com / @marina_phedunkiv

Кроме того, они пошутили, что при покупке книги просят паспорт. В ответ Федункив пояснила, что в ее произведении нет чего-то запрещенного или нецензурной лексики.

«Стоит 18+, не потому, что там маты. Их нет, я знаю, где это позволять, а где нет. Но там есть кое-какие моменты», — заключила артистка.

Ранее актриса Татьяна Васильева нелестно отозвалась о Марине Федункив и ее коллеге Ольге Картунковой. Она назвала обеих юмористок «пробивными тумбами».

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федункив знаменитости айза
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